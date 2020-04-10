Вночі в Харкові зловмисники підірвали підірвали банкомат «ПриватБанка»

Інцидент стався на проспекті Перемоги, 76б в магазині Digma приблизно о пів на п'яту ранку, передає NewsRoom.

Вибуховою хвилею пошкоджено вхідні двері та обшивку будівлі.

За адресою, де прогримів вибух, виїхали слідчо-оперативна група і криміналісти, які вивчають місце скоєння злочину.

Чи вкрали гроші з банкомату, поки невідомо, оскільки в поліції подію ще не прокоментували.

Раніше ми розповідали про те, що Окружна дорога під Харковом потонула в диму, зробивши видимість для водіїв практично нульовою. Причина – підпали сухої трави. Пожежа вирувала вздовж дороги, застилаючи димом все на багато метрів навколо.

Ми також писали про те, що в Харкові двоє високопоставлених поліцейських опинилися в лікарні після бійки, якій передувала дорожньо-транспортна пригода.

Все трапилося на дорозі біля Харківського міського управління ГУМВС в районі вулиці Піскуновської близько 20:30. За інформацією журналістів, начальник відділу розкриття злочинів проти особи ГУНП в Харківській області полковник Сергій Новіков нібито виїжджав і зачепив чи не пропустив машину, за кермом якої була дівчина.

На місце ДТП підійшов голова управління карного розшуку полковник поліції Євген Драка, а дівчина зателефонувала своєму хлопцеві, який викликав підмогу. На допомогу приїхала бригада «Залютинських», яка входить до ОЗУ Казарцева. Конфлікт став ще активнішим, і почалася бійка: «активісти»– озушники накинулися на поліцейських.

У результаті обидва правоохоронці опинилися в реанімації. У Драки лікарі діагностували перелом щелепи, у Новикова – безліч гематом та подряпин після сильного побиття.

Нагадаємо, як харківська поліція виловлює перехожих.

Як повідомляла Politeka, харків'янин показав, як уникнути штрафу за відсутність маски на карантині.

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