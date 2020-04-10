Підозра на коронавірус зафіксована у дев'ятьох медичних працівників на Харківщині

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає Politeka.net.

Він підкреслив, що вони не пов'язані з обслуговуванням хворих на коронавірус. Шість із них госпіталізовані, ще троє перебувають на самоізоляції.

47 медпрацівників визначено в якості контактних осіб, 30 з яких контактували з колегою, у котрого згодом зафіксували підозру на COVID-19. 17 медиків з різних лікарень онтактували з особами, у яких зареєстровано підозру на коронавірус.

Крім того, губернатор згадав про п'ятьох харків'ян, у яких підтвердився діагноз COVID-19.

Троє людей нині у лікарні, причому одного перевели в реанімацію, оскільки його стан погіршився, зараз він на підтримці зволоженим киснем.

Крім того, госпіталізовано 13 громадян, у яких поки не підтверджений діагноз. З них двоє –на підтримці зволоженим киснем, але не в реанімації. Всього на лікуванні в інфекційних лікарнях станом на ранок 9 квітня перебувало 16 осіб.

Двоє інших хворих з підтвердженим діагнозом, а також люди з підозрою на коронавірус - в самоізоляції.

Раніше ми писали про те, що Кучер погрожує штрафами харків'янам, які на вихідних з'являться на вулиці. Він повідомив, що в ці дні будуть посилені патрулі поліції і залучена Нацгвардія, і на порушників умов карантину почнуть масово складати адміністративні протоколи.

Крім того, нещодавно губернатор припустив, що ОСК «Металіст» може бути перетворений в польовий госпіталь, куди звозитимуть людей з підозрою на коронавірус.

На ранок 10 квітня, на Харківщині підтвердився ще один випадок коронавируса. Таким чином, кількість хворих досягла шести.

Нагадаємо, поліція взялася за злісних порушників карантину на Харківщині.

Як повідомляла Politeka, у Харкові маршрутник уникнув штрафу за порушення "правила 10-ти".

Також Politeka писала, що харків'янин показав, як уникнути штрафу за відсутність маски на карантині.