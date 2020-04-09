Жителі Харківщини, які на вихідних вирішать поткнутися на вулицю, дорого за це заплатять

11 і 12 квітня поліція та Нацгвардія працюватимуть у посиленому режимі, тому тим хто порушує карантин, не уникнути штрафів.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає Politeka.net. Відповідне відео чиновник опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці.

За його словами, люди повинні зрозуміти «всю відповідальність моменту».

«Зараз дуже багато залежить від нашого свідомого ставлення до карантину. Карантин працює, і є всі шанси, що країна зможе послабити обмеження вже в травні. Це дасть можливість вийти на роботу тисячам людей і оживити бізнес. Недотримання карантину може привести до спалаху епідемії. І як результат - навіть до продовження карантину до вересня», – заявив він.

Кучер просить людей потерпіти «заради життя і здоров'я оточуючих»

«Вірю в вашу відповідальність. Розраховую на розуміння та підтримку», – додав він, не забувши подякувати відповідальним громадянам, які дотримуються карантину, а також тим, хто працює в таких умовах.

Друзі, залишайтеся вдома! 11 та 12 квітня всі органи правопорядку працюватимуть у посиленому режимі. Патрулювання Нацполіції та Нацгвардії буде максимально активним. Тож ті, хто порушує карантин, не уникнуть штрафів. ⠀ Але я дуже хочу, щоб люди на Харківщині залишалися вдома не для того, щоб уникнути покарання. ⠀ Я хочу, щоб ви розуміли всю відповідальність моменту. Зараз дуже багато залежить від нашого свідомого ставлення до карантинних обмежень. ⠀ Карантин працює, і є всі шанси, що країна зможе послабити обмеження вже в травні. Це дасть можливість вийти на роботу тисячам людей та оживити бізнес. Недотримання карантинних обмежень може призвести до спалаху епідемії. І як результат – навіть до подовження карантину до вересня. ⠀ Дуже прошу: потерпіть ще трохи. Заради життя і здоров’я людей, які вас оточують. Заради того, щоб скоріше повернутися до нормального життя. ⠀ Вірю у вашу відповідальність. Розраховую на розуміння й підтримку. ⠀ Велике спасибі всім тим, хто дотримується карантинних обмежень, зберігає дистанцію на вулиці, залишається вдома, самоізолюється. Завдяки вам ми зможемо швидше завершити карантин та заповнити нині пусті вулиці міста веселими компаніями, сміхом та позитивними емоціями. ⠀ Від імені всієї Харківщини дякую всім тим, хто не може залишитися вдома та працює для нас сьогодні. ⠀ Друзі! Будьте здорові! Gepostet von Олексій Кучер am Donnerstag, 9. April 2020

В коментарях слова губернатора викликали, м'яко кажучи, невдоволення.

«А посилення поліції і Нацгвардії – щоб більше обдерти громадян?», «Поліція в посиленому режимі, треба більше штрафів навиписувати, напевно, теж план на це є», «Досить влаштовувати репресії! Скільки ПЛР тестів насправді роблять в добу?! Скільки хворих?! Годі вже брехати нам тут, приховувати справжню правду!», «Ви, д*біли, спочатку маски безкоштовно й антисептики роздайте, а потім говоріть про штрафи і, взагалі, надзвичайного стану ніхто не оголошував!», «Коли повіримо ми в вашу відповідальність? Може, вистачить страждати? Коли вже хоч щось для щастя? Спеціально робите експерименти, що не все так погано, може бути ще гірше?! Ви можете і в довічному карантині сидіти. Дайте людям працювати. Комунальні платежі ніхто не скасовує», «Немає більше сил терпіти цей маразм», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, шахраї знайшли спосіб проникнути до квартир харків'ян на карантині.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми під час карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.