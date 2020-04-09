Жителі Харківщини, які на вихідних вирішать поткнутися на вулицю, дорого за це заплатять
11 і 12 квітня поліція та Нацгвардія працюватимуть у посиленому режимі, тому тим хто порушує карантин, не уникнути штрафів.
Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає Politeka.net. Відповідне відео чиновник опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці.
За його словами, люди повинні зрозуміти «всю відповідальність моменту».
Машина Ляшко розбилася в ДТП: перші кадри з місця аварії, "врізалася у фургон і..."
Мокра Асмус відкрила сорочку і вразила красою: «О так»
Українці пішли на крайність через безробіття: "за комуналку собаку не продали, зате..."
Дружина українського боксера похвалилася ідеальною фігурою в купальнику, фото: "Ну персик"
«Зараз дуже багато залежить від нашого свідомого ставлення до карантину. Карантин працює, і є всі шанси, що країна зможе послабити обмеження вже в травні. Це дасть можливість вийти на роботу тисячам людей і оживити бізнес. Недотримання карантину може привести до спалаху епідемії. І як результат - навіть до продовження карантину до вересня», – заявив він.
Кучер просить людей потерпіти «заради життя і здоров'я оточуючих»
«Вірю в вашу відповідальність. Розраховую на розуміння та підтримку», – додав він, не забувши подякувати відповідальним громадянам, які дотримуються карантину, а також тим, хто працює в таких умовах.
В коментарях слова губернатора викликали, м'яко кажучи, невдоволення.
«А посилення поліції і Нацгвардії – щоб більше обдерти громадян?», «Поліція в посиленому режимі, треба більше штрафів навиписувати, напевно, теж план на це є», «Досить влаштовувати репресії! Скільки ПЛР тестів насправді роблять в добу?! Скільки хворих?! Годі вже брехати нам тут, приховувати справжню правду!», «Ви, д*біли, спочатку маски безкоштовно й антисептики роздайте, а потім говоріть про штрафи і, взагалі, надзвичайного стану ніхто не оголошував!», «Коли повіримо ми в вашу відповідальність? Може, вистачить страждати? Коли вже хоч щось для щастя? Спеціально робите експерименти, що не все так погано, може бути ще гірше?! Ви можете і в довічному карантині сидіти. Дайте людям працювати. Комунальні платежі ніхто не скасовує», «Немає більше сил терпіти цей маразм», – пишуть користувачі.
Нагадаємо, шахраї знайшли спосіб проникнути до квартир харків'ян на карантині.
Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми під час карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.