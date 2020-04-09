Заборона на перебування у паркових зонах в зв'язку з посиленням умов карантина застала багатьох батьків, у яких маленькі діти, зненацька
Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, прогулянки на дестких майданчиках, в парках і біля водойм заборонені, передає Politeka.net.
Мами малюків кинулися на форуми з запитаннями, що робити. Чимало їх отримав і найвідоміший педіатр Євген Комаровський.
Свою точку зору з цього приводу він висловив на YouTube-каналі. Щоб подивитися запис, доскрольте сторінку вниз.
Астролог розповів про велику загрозу для Зеленського, врятує тільки одне: потрібно, як у Путіна
Синоптики попередили про різку зміну погоди: кому не пощастить
Актори серіалу величне століття змінилися до невпізнання: як тепер виглядають зірки
Чемпіонка світу без краплі сорому показала розкішне тіло: вік формам не перешкода
Він відразу відділив парки від дитячих і спортивних майданчиків.
«Там, де є щось, до чого торкалися інші люди, – це потенційне джерело ризику. Коли по спортмайданчику повзає одна дитина зі своєю мамою і начхали-намацали конкретну гойдалку, а потім ви прийшли на цю гойдалку, то, природно, ви можете контактним шляхом заробити коронавірус», – пояснив доктор.
У парку теж є небезпечні речі, але не в такій концентрації.
«Наприклад, ви з дитиною сіли на лавочку й облапали її, а буквально п'ять хвилин тому цю лавочку лапав хтось інший. І ви теж зачепили коронавірус».
Прогулянки, за словами Комаровського, – це «ефективно і чудово», це прекрасний спосіб не зійти з розуму. Вони дозволяють дітям витрачати енергію і після цього хоча б вночі спокійно спати. Це, підкреслює педіатр, зрештою вітамін D, якого у дітей всю зиму не було.
«Прогулянки, на яких ви не підходите до інших людей, можна. Прогулянки, де ви контактуєте з іншими людьми, не можна», – зазначив він.
Проте лікар акцентував увагу на тому, що, озвучуючи власну думку, керувався логікою і здоровим глуздом, проте не є істиною в останній інстанції.
«Комаровський не є законодавцем. Можна вам гуляти чи ні і скільки вам треба заплатити за право гуляти або бути покараним за те, що погуляли, визначає влада конкретної країни. Тому, якщо вам заборонили гуляти, я можу сказати тільки одне: сидіть вдома! Якщо дозволили, то дотримуйтесь правила: як вийти з дому, як ні до чого не доторкнутися, як не підійти до інших людей, як встежити за дитиною, щоб вона до інших людей не підходила. Зробили правильні висновки? Ну тоді або гуляйте, або самоізолюйтеся!», – резюмував лікар.
Нагадаємо, кількість заражених китайським вірусом у Харкові зросла.
Як повідомляла Politeka, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.
Також Politeka писала, що Комаровський попереджав про вірус ще в 2012 році, спливли невідомі деталі.