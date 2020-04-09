Прогулянки корисні для дітей, але є одне але

Заборона на перебування у паркових зонах в зв'язку з посиленням умов карантина застала багатьох батьків, у яких маленькі діти, зненацька

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, прогулянки на дестких майданчиках, в парках і біля водойм заборонені, передає Politeka.net.

Мами малюків кинулися на форуми з запитаннями, що робити. Чимало їх отримав і найвідоміший педіатр Євген Комаровський.

Свою точку зору з цього приводу він висловив на YouTube-каналі. Щоб подивитися запис, доскрольте сторінку вниз.

Він відразу відділив парки від дитячих і спортивних майданчиків.

«Там, де є щось, до чого торкалися інші люди, – це потенційне джерело ризику. Коли по спортмайданчику повзає одна дитина зі своєю мамою і начхали-намацали конкретну гойдалку, а потім ви прийшли на цю гойдалку, то, природно, ви можете контактним шляхом заробити коронавірус», – пояснив доктор.

У парку теж є небезпечні речі, але не в такій концентрації.

«Наприклад, ви з дитиною сіли на лавочку й облапали її, а буквально п'ять хвилин тому цю лавочку лапав хтось інший. І ви теж зачепили коронавірус».

Прогулянки, за словами Комаровського, – це «ефективно і чудово», це прекрасний спосіб не зійти з розуму. Вони дозволяють дітям витрачати енергію і після цього хоча б вночі спокійно спати. Це, підкреслює педіатр, зрештою вітамін D, якого у дітей всю зиму не було.

«Прогулянки, на яких ви не підходите до інших людей, можна. Прогулянки, де ви контактуєте з іншими людьми, не можна», – зазначив він.

Проте лікар акцентував увагу на тому, що, озвучуючи власну думку, керувався логікою і здоровим глуздом, проте не є істиною в останній інстанції.

«Комаровський не є законодавцем. Можна вам гуляти чи ні і скільки вам треба заплатити за право гуляти або бути покараним за те, що погуляли, визначає влада конкретної країни. Тому, якщо вам заборонили гуляти, я можу сказати тільки одне: сидіть вдома! Якщо дозволили, то дотримуйтесь правила: як вийти з дому, як ні до чого не доторкнутися, як не підійти до інших людей, як встежити за дитиною, щоб вона до інших людей не підходила. Зробили правильні висновки? Ну тоді або гуляйте, або самоізолюйтеся!», – резюмував лікар.

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