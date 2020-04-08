За останні дві доби на Харківщині пропала третя неповнолітня дитина

7 квітня ввечері з дому втекла 14-річна Анастасія Немченко, передає Politeka з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, про зникнення дочки в Коломацьке відділення поліції повідомила її прийомна мати. За словами жінки, це сталося після сварки Анастасії зі старшою сестрою. Вона втекла з дому через вікно.

Прикмети дівчини: зріст 150 см, середньої статури, довге русяве волосся, карі очі.

Була одягнена в білий светр, сині джинси, чорні калоші. Мобільний телефон відсутній.

Якщо комусь відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, прохання повідомити в Коломацьке відділення поліції за телефонами: 0507870126, 0997783940, 102 або іншим зручним для вас способом.

Тим часом у Харкові тривають пошуки двох підлітків, які втекли з території медзакладу. Пропали 15-річний Денис Цуканов і 13-річний Максим Кучеренко. Увечері 6 квітня вони самовільно покинули Харківську дитячу інфекційну лікарню. На даний момент про їх місцезнаходження нічого невідомо.

Прикмети Максима Кучеренка: на вигляд 14-15 років, середнього зросту, волосся русяве, коротке, очі темно-зелені.

Прикмети Дениса Цуканова: на вигляд 14-17 років, зріст близько 165 см, худорлявої статури, волосся світле, очі світлі.

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