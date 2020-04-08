Посилення правил карантина і заборона гуляти в парках і скверах, крім вигулу собак, чимало засмутили харків'ян

Що робити тим, у кого немає собаки, а гуляти на свіжому повітрі дуже хочеться, розповів депутат Харківської міськради, юрист Ігор Черняк, опублікувавши жартівливий пост на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.

За його словами, зараз багато хто на повному серйозі обговорює прокат собак, проте це часто дорого, а також «має ряд логістичних складнощів». Є більш прийнятний варіант, який не б'є по кишені, дозволить завести нового друга і не витрачати тисячі на його утримання.

«Отже, лайфхак квітня 2020 року! Хом'ячок у кишені!», – пише автор.

Він нагадує, що постанова КМУ №211 робить виняток для прогулянок у парках, скверах тощо, якщо потрібно «вигуляти домашню тварину», а хом'як якраз підпадає під це визначення, яке дає Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

«Хом'ячки підлягають вільному вигулу, оскільки на відміну від котів і собак, їх вигул окремими НПА, в тому числі на рівні міст, не регулюється.😿😿😿. В жодному з міст України не передбачена обов'язкова реєстрація хом'ячків, а для собак і котів (правда, для котів не скрізь😺😺😺) - така є!».

Ще одна перевага – під час вигулу хом'як може спокійно сидіти в кишені у спеціальній коробці в цілях його ж безпеки.

Ну і головний бонус – ціна!

«Хом'ячки продаються від 50 грн + 10 грн спеціальну коробку, тобто всього за 60 грн Ви отримуєте не просто спосіб законно подихати свіжим повітрям, але й надійного друга!», – підкреслив Черняк.

Наостанок він нагадав, що документи носити обов'язково!

«Паспорт - в ліву кишеню, хом'ячка - у праву, і все у вас буде "згідно з чинним законодавством"!», – резюмував юрист.

Публікація викликала живий відгук у аудиторії, яка не поскупилася на жартівливі коментарі.

«Акуратніше. Слідом за масками можуть вивезти з України всіх хом'яків», «я бачив сьогодні двох дорослих, які вивантажили з авто двох дітей, дівчинці дісталася собачка, а у хлопчика був якийсь пластиковий бокс, не знаю, хом'як там чи равлик - але все по закону», «Ігор, а зараз от ви реально підняли ринок хом'ячків! А який старт-ап хом'ячкова ферма - може виявитися прибутковий!😁», «для зручності хом'ячка можна замінити вошами, мандавошками або, на крайняк, коростяним кліщем», «Ціна на хом'яків різко пішла вгору 😁», «Дам черепах в оренду. Гарантована прогулянка від 6 годин у день», «Так ми до тарганів у сірниковій коробці дійдемо :)», – жартують під текстом.

Нагадаємо, карантин перетворив Харків на місто-привид.

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