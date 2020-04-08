Харківські правоохоронці оголосили в розшук двох неповнолітніх хлопців

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією поліцейських, пропали 15-річний Денис Цуканов і 13-річний Максим Кучеренко. Увечері 6 квітня вони самовільно залишили Харківську дитячу інфекційну лікарню. На даний момент про їх місцезнаходження нічого невідомо.

Прикмети Максима Кучеренка: на вигляд 14-15 років, середнього зросту, волосся русяве, коротке, очі темно-зелені.

Прикмети Дениса Цуканрва: на вигляд 14-17 років, зріст близько 165 см, худорлявої статури, волосся світле, очі світлі.

Якщо комусь відома будь-яка інформація про можливе місце перебування хлопців, прохання повідомляти її за телефоном «102».

Відзначимо, що в цей же день на Одещині зникла 17-річна дівчина. Мадіна Кадирова вийшла з дому рано-вранці і досі не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст 165 см, середньої статури, волосся темне, очі карі. Була одягнена в куртку рожевого кольору, брюки чорного кольору. У поліції просять усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження дівчини, повідомляти за телефонами: 096-45-87-632 або 098-534-47-02 або по спецлінії «102».

Раніше ми писали про те, що на Харківщині безслідно зник 30-річний ветеран АТО Олександр Фрайтаг. Про зникнення чоловіка правоохоронцям повідомила його дружина. Вона переживала, що з ним могло щось трапитися, оскільки після важкого поранення на фронті у нього могли бути проблеми з пам'яттю.

На жаль, її побоювання підтвердилися. Тіло Олександра через кілька днів знайшли на території села. За словами правоохоронців, слідів насильницької смерті на трупі виявлено не було, однак дружина не вірить у випадкову смерть Олександра.

Нагадаємо, на Харківщині безслідно зникла 13-річна красуня.

Як повідомляла Politeka, на Харківщині поліцейські кинулися на пошуки злочинця.

Також Politeka писала, що у Харкові грабіжник розправився з поліцейським.