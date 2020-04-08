Карантин через епідемію китайського вірусу перетворив багатолюдні вулиці Харкова в локації для зйомок постапокаліптичних фільмів

Як виглядає Харків без людей, показав у своєму фоторепортажі Денис Сидоров, передає Politeka.

Одягнувши маску і захисний костюм, він прогулявся містом й опублікував результати на своїй сторінці в Instagram.

«🚷Qᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴᴇ🚷 Історичний час. Архів для майбутнього покоління. Пройшовся місцями, де завжди є люди, - порожньо. Одягнувши на себе захисний комтюм/маску - уникаємо інших людей. Дана ілюстрація схожа на фільм про катастрофу, світову кризу, де колишнє, нормальне життя залишилося в пам'яті людей і світ став іншим. Мене це лякає і цікавить в один момент. Наш світ більше не буде колишнім… ніколи», йдеться у підписі до публікації.

На знімках Денис позує в місцях, де традиційно через людей яблуку ніде впасти: парк Горького, площа перед ХНАТОБом, центр міста, сад імені Шевченка, Південний вокзал, підземний перехід метро. І ніде немає інших людей.

Деякі користувачі звинуватили Дениса у використанні фотошопу, щоб «витерти» зайвих людей, однак він запевнив, що насправді нікого ніде немає.

У цілому публікація викликала великий резонанс.

«Страшно, що це все відбувається не на екрані, а в житті 😭 », «Динозавра візьміть з собою))», «А де фотки з районів, де шашлики, мамки і малі на майданчиках?», «Всесвітня Прип'ять..😔», «Відмінна підбірка!», «Це шедевр 👏🏻👏🏻👏🏻Шкода тільки, що такий привід», «Відчуття, що ми перетворилися в ХНР» – пишуть у коментарях в соцмережах Instagram і Facebook.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові розвалилася в суді перша справа проти маршрутчика, якого оштрафували за перевищення ліміту пасажирів під час карантину. Суд прийшов до висновку, що докази, подані позивачем в особі патрульної поліції, не доводять провину маршрутчика, і не задовольнив позов.

Нагадаємо, у Харкові зафіксували випадок небезпечного китайського вірусу.

Як повідомляла Politeka, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.

Також Politeka писала, що харків'яни здивували нестандартним захистом від коронавіруса.