У Харкові зафіксовано перший випадок захворювання китайським вірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію прес-служби Харківської міської ради.

На даний момент хворий знаходиться на самоізоляції, розповіли у Департаменті охорони здоров'я.

Підозру на наявність в організмі COVID-19 перевіряють у 31 людини. Згідно з протоколом, дані харківської лабораторії спрямовані до національної референс-лабораторії в Київ, де повинні підтвердити або спростувати ці підозри.

Загалом, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 годину ранку 6 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтверджено у 1319 чоловік, 38 громадян померли, 28 одужали. За добу зафіксовано 68 нових випадків.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес повідомив про те, що місто закупило мільйон медичних масок, які будуть безкоштовно роздавати: 850 тисяч - для населення, 150 тисяч – для лікарів і медперсоналу.

Роздача людям розпочнеться у вівторок, 7 квітня, і відбуватиметься двома способами: 750 тисяч масок – через школи і дитсадки, їх отримають батьки, для дітей і кожного члена сім'ї. Ще 100 тисяч будуть розподілені через територіальні центри соціального захисту.

Раніше ми писали, що харків'янам пропонують придбати чудодійні магнітні дощечки, які посилюють імунітет, роблять організм стійким перед загрозами здоров'ю, в тому числі і відомим вірусом.

«Три роки тому стартовий набір з 5 штук коштував $3000 (мінімальна покупка). Зараз він коштує $400-500. Ці шахраї торгують дощечками не перший рік, штовхають їх довірливим пенсіонерам і зневіреним людям з важкими хворобами (онкологія, захворювання крові). Запевняють, що ця дощечка – панацея від усіх хвороб. В продажу не тільки ці дощечки, але і багато різних пірамідок та іншої нісенітниці», - пишуть у соцмережах.

Нагадаємо, харків'янам на карантині показали безлюдну весну в місті.

Як повідомляла Politeka, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.

Також Politeka писала, що харків'яни здивували нестандартним захистом від коронавіруса.