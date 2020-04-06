Ось за що потрібно штрафувати від 17 тисяч!

Посилення карантину і заборона на прогулянки біля прибережних зон, можливо, не таке вже і позамежне рішення, враховуючи, як люди «відпочивають» на природі

Останні вихідні перед посиленням правил карантину у Харкові закінчилися горами сміття біля водойм, передає Politeka.

Відповідні фотографії опублікували в групі «Типове ХТЗ» в соцмережах, показавши у всій «красі», що певній категорії громадян плювати не тільки на власне здоров'я, але й на навколишнє середовище.

«Вихідні пройшли. Свині-рибалки зате після себе залишили! Ставок Докучаєвське», – говорить підпис до публікації.

Харків'яни впевнені, що справа не в рибалках, а в тому, що люди поводяться, як свині, і відзначають, що поліції, яка ганяється за громадянами без масок, варто було б більше уваги звернути на тих, хто творить подібне беззаконня, і штрафувати всіх. Це, впевнені люди, було б набагато виправданіше і справедливіше.

«Зате найбільше і всім скопом чмирять собачників. Там-то хоч розкладається...», «Потім скаржаться, що підходи до води закривають, не пускають... І правильно роблять, за все треба брати штрафи», «С*к не пускати, штраф платити вперед, як приберуть за собою, тоді випускати», «Нелюди.... Невже важко до смітника донести?», «Якщо після карантину ми захочемо виїхати, то нам прибирати після них? Нехай краще штрафують!», «Отож краще б таких виродків відстежували і штрафували по-повній, а не без масок ловили, щоб поповнити казну», «Це свині, а рибалки чи ні вже не важливо...», «Да, краще б за це штрафували. Майже на всіх водоймах Харкова та обл. таке, жах.», – обурюються користувачі.

Нагадаємо, у Харкові пенсіонерка поплатилася за вигул собаки.

Як повідомляє Politeka, масштабні пожежі охопили Харківщину, відео наслідків доводить до сліз.

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