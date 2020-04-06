На цьому тижні у Харкові закінчується опалювальний сезон

Про це на своїй старнице у Фейсбуці повідомив мер Харкова Геннадій Кернес, передає Politeka.

За його словами, опалювальний сезон закінчиться в місті у п'ятницю, 9 квітня. Відповідне розпорядження міський голова вже підписав.

У коментарях харків'яни традиційно розділилися на два табори. Одні вважають, що топити потрібно до 15 квітня, оскільки ще обіцяють похолодання. Інші ж підтримують таке рішення. Дехто пише про те, що в їх будинках тепло вже відключили.

«Вже два дні не топлять», «Топлять досі....нарешті!!! 26 удома, це кошмар», «А заплатимо як до 20го???🤔😁», «Невже, давно пора», «Іллінська 61 не топиться вже другий тиждень. А перерахунку не бачити явно», «Розпорядіться, будь ласка, щоб усі комунальні служби організували можливість оплати за свої послуги через інтернет!!!!!! Спасибі», «А як же діти на карантині в холодній квартирі🤔», «Не зарано? Ще холод обіцяють. Чи щоб швидше захворіли?», «Вночі ще мінус. Це щоб захворіли. Немає щоб зробити днем менше а на ніч палити. Навіщо краще відразу вимкнути. Більше хворійте, харків'яни. У нас двоє діб не було опалення і довелося на ніч включати обігрівач. Шістнадцятиповерхівки дуже холодні. Це добре тим, хто всередині квартири, а у нас обдуваються з усіх боків. Всі стіни в квартирі зовнішні. Проти відключення», – відзначають харків'яни під постом мера.

Раніше головний інженер КП «Харківські теплові мережі» Євген Зінченко запевняв, що опалювальний сезон у Харкові не збираються закінчувати раніше 15 квітня.

Згідно з прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 9 квітня, температура повітря вночі буде від +2 до +7, а вдень потеплішає до +16 +21.

Нагадаємо, тисячі харків'ян залишилися без води в період карантину.

Як повідомляла Politeka, харків'янка ризикнула життям заради миття вікон перед Великоднем.

Також Politeka писала, що у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.