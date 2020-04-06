Відео, на якому жінка в роках вигулює дуже худого собаку, викликало величезну хвилю критики на адресу пенсіонерки

В епоху соціальних мереж будь-яка людина може стати причиною колективної ненависті тільки тому, що комусь її дії видадуться неправильними. Яскравий приклад тому – ситуація, що мала місце в Харкові, передає Politeka.

У групі «Харків 1654» опублікували відео, на якому жінка вигулює дуже худого пса. За словами автора відео, пенсионерка «з психічними відхиленнями» живе на Конторській і «морить свого собаку голодом», тому «тварину потрібно рятувати».

Під публікацією за добу залишили понад 600 коментарів, більшість з яких були, м'яко кажучи, істеричними.

«Негайно потрібно рятувати собачку. 🐕🐕🐕😭😭😭😭», «Ви чого? Забрати і тікати! Це триндець! Це Харків? Я заберу, але я в іншому місті! СОС!», «Харків'яни! Їдьте, ідіть, біжіть на вулицю! Сто відсотків Вам хтось підкаже, де живе ця бабка!!!!Собаці залишилося жити кілька днів! Я взагалі здивуюся, якщо їй ще можна допомогти! Скільки це дитя не їло!?», «Хто знімав, чого не викликав поліцію😾 знімати час є???», «Жах! Сос терміново!», – обурюються користувачі.

На Конторской живет бабушка с психическими отклонениями, которая морит голодом свою собаку. Кто знает где она живет, напишите в директ. Надо малыша спасать Gepostet von Харьков 1654 am Samstag, 4. April 2020

Однак незабаром волонтери з'ясували правду, і виявилося, що насправді жінку зацькували даремно.

«Я сьогодні перевірила цю інформацію особисто, прийшла й опитала сусідів. На вул. Конторська, 26 ця жінка, вона чудна (судячи з її балкона), у неї на балконі живуть собачки, але, за словами сусідів, цілком інтелігентна, цей худий песик, породи левретка, просто дуже старий, йому під 20 років, тому він так виглядає. Але своїх собак вона любить і голодом їх не мучить. Ось її дім, ось червоний будинок з відео, з сміттєвими баками, де вона вигулювала собаку», – йдеться у повідомленні в цій же групі.

По поводу худой собаки на Конторской. Туда съездили волонтеры. "Я сегодня проверила эту информацию лично, пришла и опрасила соседей. На ул Конторская, 26 эта женщина, она странноватая (судя по её балкону) у неё на балконе живут собачки, но по словам соседей вполне интеллигентная, этот худой пёсик, породы левретка просто очень стар, ему под 20 лет, по этому он так выглядит. Но своих собак она любит и голодим их не морит. Вот её дом, вот красный дом с видео, с мусорными баками где она выгуливала собаку. Опубликуйте пожалуйста, а то бедной бубульке покоя не дадут" Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 5. April 2020

Змінилася і риторика коментаторів.

«Найменше розуму у того, хто кинув клич, що собачка помирає з голоду, не розібравшись, що це ТАКА ПОРОДА плюс старість, видно ж, що морда сива, а голосили, мовляв, рятуйте цуценятко. Комусь не дають спокою лаври рятувальників, а хтось через це може постраждати», «Скільки розвелося нікчем, які уявили себе королями життя... Якщо б у нас діяв закон про відповідальність за наклеп (за тупість, на жаль, статті немає), бабулька б озолотилася і за рахунок цього пабліка, і за рахунок мамчиних блогерів. А волонтери молодці. Зробили те, що повинен був зробити о%уенный сам собі режисер», – відзначають під публікацією.

За словами сусідів, жінка абсолютно адекватна і завжди любила собак. А ось як виглядає собака породи левретка:

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