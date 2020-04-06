Кожен викручується, як може

Посилення правил карантина, якими тепер забороняється з'являтися в громадських місцях без маски, змушують харків'ян проявляти чудеса винахідливості

Які саме, продемонстрували фотографією в групі «ХС Харків» у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.

На знімку – чоловік, який прийшов у магазин за продуктамиЧерез відсутність маски або респіратора він вирішив скористатися підручними засобами і надів на себе поліетиленовий пакет-майку, зачепивши його на вуха і закривши половину обличчя.

У свою чергу користувачі по-різному відреагували на такий крок. Одні знайшли виправдання вчинку, інші ж взялися висміювати.

«Чим багаті, тим і раді», «Ніхто ж не уточнив, як воно має виглядати», «По ходу, у дядька панічна атака)», «В кульок треба ще клею додати», «Маски не всім по кишені. Чим багаті, тим і раді», «Країна клоунів...За ВДВ..», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що харків'яни, налякані китайським вірусом, вдаються до радикальних способів захисту від зараження. У супермаркетах можна побачити людей у старих протигазах часів СРСР, блогери розповідають, як використовувати жіночі гігієнічні прокладки для захисту, а продавці в супермаркетах сидять не тільки в масках.

Ми також розповідали про те, що на скаргу харків'янки на завищені ціни на маски чиновники відповіли, що держава не регулює ціни на цей товар, тому не може впливати на зростання вартості і карати охочих нажитися на попиті і паніці.

Зазначимо, що середня ціна маски в харківських аптеках – 15-20 гривень, і не кожен може витратити на тиждень кілька сотень гривень на цей товар. Особливо важко доводиться пенсіонерам.

Нагадаємо, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.

Як повідомляла Politeka, поліція взялася за злісних порушників карантину на Харківщині.

Також Politeka писала, що жінку оштрафували на 17 тисяч через порушення правил карантину.