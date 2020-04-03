Раніше про таке і не мріяли!

Через карантин у Харкові спорожніли парки та сквери від натовпів відпочиваючих і шумливих людей, однак на зміну їм з'явився дехто інший

Поки люди коротають дні в чотирьох стінах, мріючи про те, щоб скоріше закінчився режим ізоляції, природа бере своє, передає Politeka.

На вулицях все частіше з'являються тварини, які раніше боялися потрапляти на очі людям.

Чергове тому підтвердження – поява зайців у парку «Зелений Гай». Відповідне відео опублікували в групі «Типове ХТЗ». Щоб його побачити, доскрольте сторінку вниз.

За словами самих харків'ян, в цьому парку водяться білки, але зайців тут ніколи раніше не бачили. А про те, щоб зняти їх на камеру, і мови бути не могло, оскільки косі так близько до людей ніколи не підходили.

У коментарях одні користувачі вважають, що голод штовхнув тварин показати себе, інші ж упевнені, що природа бере своє, і тварини осміліли після того, як з парків і скверів зникли люди.

«Просто вухаті не бояться вимираючих видів», «Природа приходить в себе за відсутності людини...», «Ух ти. А я не бачила жодного разу. Білок валом завжди було, а зайця не зустрічала», «Ура! Зайчики мешкають в місті. Давайте їх берегти», «Значить, десь поруч зайченята приховані, зараз саме сезон», «Вирубали поросль. І багато дерев. Вони дуже голодні. Кидаю зайцям і білкам горішки, яблука, моркву і сухарі. Особливо багато їх бігає вздовж нової алеї від кола на проліт і вздовж стежки від 40 школи на проліт. Якщо ви там ходите, беріть з собою щось підгодувати їх. Вчора годувала білок яблуками, вони дуже голодні», «Ось вам і корона, а природа відпочиває😉», «Природа кайфує, прийшла її черга», – пишуть мешканці міста під публікацією.

Нагадаємо, харків'янам на карантині показали безлюдну весну в місті.

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