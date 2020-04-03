Штрафи, якими так лякали харків'ян у разі порушення правил карантина, стали реальністю

Обмеження, які уряд запровадив у зв'язку з поширенням коронавіруса, серйозно вдарили по дрібному і середньому бізнесу. Проте поки одні терпляче дотримуються умов карантину, інші намагаються їх традиційно обійти, передає Politeka.

Як результат – на Харківщині вже зловили 222 порушників правил, повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції області.

Переважна більшість з них – підприємці, які продовжували працювати, незважаючи на карантин. Найчастіше це були заклади торгівлі та надання послуг.

Штрафами заплатили за самоволку і вісім водіїв. У чотирьох з них був у салоні «перебір», троє возили людей в передмістя, ще один їздив без засобів індивідуального захисту.

Всі порушники притягнуті до адміністративної відповідальності. Згідно із законом, їм доведеться заплатити на суму від 17 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

Раніше ми писали про те, що в Харкові водія автобуса, що курсував на П'ятихатки, оштрафували за те, що в салоні маршрутки було 17 чоловік замість 10, як наказано вимогами.

Через таке обмеження по кількості пасажирів майже половина міських маршруток, а це близько 300 одиниць, не виходять у рейси, оскільки перевезення стали нерентабельними.

Водії ж громадського транспорту змушені в прямому сенсі ризикувати здоров'ям, оскільки пасажири вперто не хочуть дотримуватися «правила 10-ти» і намагаються потрапити в салон, навіть застосовуючи силу. При цьому людям плювати на те, що за недотримання ліміту платити водієві доведеться зі своєї кишені.

У таких випадках в поліції радять людям за кермом телефонувати в чергову частину і повідомляти про злісних порушників порядку, щоб уникнути штрафів.

Нагадаємо, стало відомо, коли знову запрацює метро в Харкові.

Як повідомляла Politeka, жінку оштрафували на 17 тисяччерез порушення правил карантину.

Також Politeka писала, що харків'яни здивували нестандартним захистом від коронавіруса.