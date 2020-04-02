Вулиці Харкова в період карантина почали обробляти хлорвмісними засобами

Дві машини, які дезінфікували одну з вулиць міста, зафіксували на камеру, а відео опублікували в групі «Жити в Харкові» у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.

Такі дії спрямовані на те, щоб перешкоджати поширенню коронавіруса, вони застосовуються в багатьох містах. Крім того, комунальники проводять дезінфекцію під'їздів, дитячих майданчиків, тротуарів і так далі.

Однак користувачі на відео відреагували з певною часткою сарказму. Чимало коментаторів впевнені, що такі заходи ніякої користі не принесуть, зате дозволять «розпиляти бабло».

«Мені цікаво, де це в Харкові? Хто-небудь бачив це?», «Вони відео відзняли, гроші списали і розійшлися по домівках (на самоізоляцію)!», «Навіщо дороги??? треба відпрацьовувати під'їзди, вхід у супермаркетах, зупинках», «Показуха! І чергове выдминання коштів», «Другий місяць карантину, а у нас тільки починають ворушитися з дезінфекцією», «Навіщо!??? Списати бабло!?», «Добре, якщо так! А можуть і для понту та списання коштів?», навіщо поливати проїжджу частину..... там ніхто не ходить, не плює., не сякається... дезінфікувати насамперед потрібно тротуари, зупинки, прибудинкові та прилікарняні території, під'їзди ... місця, де є масовий контакт з людьми і продуктами їхньої життєдіяльності. Звичайно, полити дорогу простіше», – пишуть харків'яни під відео.

В Харькове начали дезинфицировать дороги)))) В Харькове начали дезинфицировать дороги хлорсодержащими дезсредствами)))) Gepostet von Жить в Харькове am Donnerstag, 2. April 2020

Раніше ми розповідали, що в Україні посилюють карантин через поширення коронавіруса. Кабмін своїм рішенням заборонив виходити на вулиці компаніями більше двох осіб, зобов'язав усіх носити маски, дітям до 16 років не можна з'являтися на вулиці без супроводу дорослих.

Нагадаємо, харків'яни обійшли заборони карантину і влаштували яскраві гуляння з феєрверком.

Як повідомляла Politeka, карантин триває: скільки українці протягнуть без роботи, "Грошей не вистачить навіть на...".

Також Politeka писала, що пневмонія забрала десятки життів на Харківщині.