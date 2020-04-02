Харків'яни з нетерпінням чекають, коли метрополітен, щоприпинив роботу через карантин, знову відкриється

Однак сьогодні, 2 квітня, у прес-службі комунального підприємства заявили, що заборону на перевезення пасажирів продовжено до окремого розпорядження, передає Politeka.

Як відомо, зупинка метро повністю паралізувала Харків. До цього додалося розпорядження влади про перевезення не більше десяти пасажирів в одиниці громадського транспорту, через що половина маршруток, а це близько трьох сотень автобусів, не вийшли на рейси через нерентабельність.

На зупинках утворилися величезні черги, а люди, яким треба було добиратися на роботу, зривають злість не тільки на інших пасажирів, але і водіїв, які не хочуть бути оштрафованими на 17 - 34 тисячі гривень за порушення правил карантину.

Так, ми розповідали про те, що за 17 пасажирів замість 10 водієві 296-ї маршрутки у Харкові загрожує значний штраф.

Цей автобус курсує між П'ятихатками та центром Харкова. Щодня по маршруту їздять по 36 автобусів. У салонах висять попередження про ліміт на перевезення, але не всі люди готові слідувати їм, ігноруючи зауваження водія, якого зобов'язали стежити за кількістю пасажирів.

«За те, що я взяв, перевіз, а у мене було 4 платних пасажирів і 13 безкоштовних, тобто пільговиків, мене зараз будуть штрафувати або щось робити», – розповідав водій автобуса журналістам.

Ми також писали про те, що в Харкові в тролейбусі, який курсує за маршрутом №35, водій відмовився їхати, поки з салону не вийде «зайвий пасажир», а люди, в свою чергу, знайшли, кого викинути, і накинулися на нього з образами й погрозами. «Жертвою» виявився 81-річний старий.

В 35 троллейбусе разборки из-за «11 пассажира». Водитель отказывается ехать, пассажиры грозятся вышвырнуть лишнего. Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 24. März 2020

Нагадаємо, у Харкові чоловік з пістолетом влаштував переполох на зупинці.

Як повідомляла Politeka, киянку оштрафували на 17 тисяч через порушення правил карантину.

Також Politeka писала, що харків'яни здивували нестандартним захистом від коронавіруса.