Електроенергію під час карантину в Харкові і регіоні відключати не будуть

Це поширюється і на тих громадян, у яких є борги за електрику, передає KHARKIV Today з посиланням на прес-секретаря АТ «Харківобленерго» Володимира Скічка.

За його словами, на час карантину діє мораторій на відключення. Однак разом з тим він попросив по можливості оплачувати послуги, оскільки компанія свої зобов'язання перед абонентами виконує, а її єдине джерело існування – надходження грошей від споживачів.

У свою чергу в деяких районах області тих, хто заборгував за електроенергію, лякають «кінцем світла». Так, у Люботині в гуртожитку по вулиці Слобожанська, 28 повісили оголошення про те. що 5 квітня відключать світло, якщо люди не розрахуються з боргами.

Про те, що ця інформація є неправдивою, заявив директор Люботинського комунально житлово- ремонтно-експлуатаційного підприємства Петро Ткаченко. Він назвав таке оголошення провокацією і запевнив, що ніхто з його співробітників подібного не розміщував.

Згідно із законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України, спрямовані на попередження виникнення і розповсюдження коронавирусной хвороби (COVID-19)", зокрема, зазначено, що на період карантину та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється нараховувати і стягувати штрафи або пені за несвоєчасну сплату платежів, а також призупиняти або зупиняти надання житлово-комунальних послуг з-за несплати або оплати не в повному обсязі.

У разі відключення електроенергії або попередження про це можна зателефонувати в колл-центр «Харківобленерго» за телефонами: (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413.

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