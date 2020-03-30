На даний момент в регіоні зафіксовано один випадок зараження і два підозри

У разі спалаху коронавіруса хворих з COVID-19 на Харківщині будуть приймати 17 лікарень

Сім з них розташовані в Харкові, 10 – в області, передає UA: Харків.

За інформацією на сайті Міністерства охорони здоров'я України, вибір цих медустанов «є спільною позицією голів обласних державних адміністрацій, Моз та НСЗУ». Вони мають необхідне обладнання для надання допомоги пацієнтам з коронавірусом.

У Харкові людей з підозрою на COVID-19 прийматимуть:

КНП "Міський клінічний пологовий будинок №2 імені М. Х. Гельферіха" Харківської міської ради

КНП "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17" Харківської міської ради

КНП Харківської обласної ради "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня";

КНП Харківської обласної ради "Обласна клінічна інфекційна лікарня";

КНП Харківської обласної ради "Обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення";

КНП Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня";

КНП "Міська клінічна лікарня № 13" Харківської міської ради.

На інфографіці чітко видно, на скільки пацієнтів з коронавірусом розрахована кожна з лікарень і скільки є в наявності апаратів штучної вентиляції легенів.

У Харківській області це центральні районні лікарні в Чугуєві, Краснограді, Первомайському, Валках, Вовчанську, Змієві, Балаклії, Богодухові, Лозівське і Куп'янське територіальні медичні об'єднання.

Станом на 29 березня у 17 лікарнях регіону нараховуються 4155 ліжко, 180 місць для ізоляції хворих, 805 інфекційних ліжкомісць, 128 апаратів штучної вентиляції легенів, 122 анестезіологи, 276 лікарів.

На даний момент на Харківщині підтверджений один випадок захворювання на коронавірус і дві нові підозри. На самоізоляції перебувають чотири сотні людей.

Нагадаємо, у Харкові знайшли управу на злісних порушників карантину.

Як повідомляла Politeka, лікарню для пацієнтів з коронавірусом хочуть побудувати в Харкові.

Також Politeka писала, що харків'янам показали, де їх лікуватимуть від коронавіруса.