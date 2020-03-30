Карантин у зв'язку з епідемією коронавіруса вніс свої корективи і в роботу служб зайнятості

До карантину безробітні отримували допомогу через тиждень після реєстрації у службі зайнятості, однак тепер їм будуть видавати її в перший же день.

Відповідне рішення було ухвалено в неділю, 29 березня, на засіданні Кабінету міністрів України, передає KHARKIV Today.

Таким чином, у період карантину статус безробітним у службах зайнятості даватимуть відразу після подання відповідної заяви, а допомога призначатиметься з першого дня після реєстрації.

Тепер людині, яка залишилася без роботи, не потрібно буде без крайньої необхідності протягом тижня ходити на співбесіду з роботодавцями: співробітники служби самі підбиратимуть варіанти працевлаштування.

Зареєстровані безробітні мають право не відвідувати службу зайнятості протягом 30 і більше календарних днів, а з її співробітниками можуть спілкуватися дистанційно за допомогою електронної пошти або по телефону.

Як ми розповідали раніше, харків'яни звернулися до влади міста з проханням побудувати спецклініку для лікування хворих на коронавірус.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Харківської міської ради. Її автор – такий собі Сергій Ігорович.

Він запропонував свій шлях перемоги над коронавірусом. Чоловік пропонує мерії звернутися до уряду Китаю з проханням побудувати в Харкові лікарню на тисячу ліжок, забезпечити її медичним устаткуванням, працівниками і ліками.

Щоб її взяли на розгляд у міськраді, вона повинна набрати не менше п'яти тисяч голосів за 90 днів. Поки що за неї проголосували лише кілька десятків людей.

Нагадаємо, Україну охопила істерія, аптеки спорожніли через коронавірус.

Як повідомляла Politeka, у Харкові у рятувальників переполох через дітей.

Також Politeka писала, що харківський бізнесмен поплатився за спробу прогодувати сім'ю на карантині.