За порушення правил карантину у зв'язку з коронавірусом харків'янам світять величезні штрафи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Півтори тисячі правоохоронців вийшли патрулювати вулиць населених пунктів регіону, в тому числі і Харкова, щоб виявити громадян, які порушують правила карантину. Поліцейські перевіряють площі, паркові зони, береги водойм та інші місця відпочинку, де, незважаючи на заборони, збираються десятки людей.

Поки що все обмежується роз'яснювальною роботою, однак за подальше ігнорування правил передбачено покарання.

За словами старшого інспектора відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУ НП у Харківській області Олександра Сурмача, превентивні заходи здійснюються в будні і вихідні дні. Він підкреслив, що ці дії спрямовані на захист здоров'я і життя людей.

«Прохання до громадян менше часу перебувати на вулиці і виходити з будинку тільки для купівлі продуктів харчування і ліків», – заявив він і попередив, що у разі виявлення осіб, які ухилятися від дотримання карантинних правил, вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Штраф за порушення санітарних норм і вимог карантинного режиму становить від 17 до 34 тисяч гривень.

Правоохоронці зазначають, що на вихідних той же Саржин Яр перетворюється в місце масових зібрань людей. Дорослі йдуть гуляти і беруть з собою дітей, ігноруючи вимоги сидіти вдома і дотримуватися карантину.

Поліцейські нагадують правила, яких необхідно дотримуватися, щоб уникнути зараження і поширення вірусу.

В першу чергу необхідно уникати масового зібрання людей і не збиратися більше двох осіб. По можливості варто дотримуватися режиму самоізоляції і виходити з будинку тільки в разі крайньої необхідності. На вулиці слід тримати дистанцію між людьми в півтора метра.

У списку превентивних заходів – дотримання правил особистої гігієни, допомога літнім людям у придбанні ліків і продуктів, дистанційний режим навчання і роботи, заборона на користування дитячими і спортивними майданчиками, максимальне обмеження користування громадським транспортом і постійна дезінфекція поверхонь, а також провітрювання кімнати.

Раніше ми писали, що у Харкові вже є один підтверджений випадок захворювання коронавірусом. Ще у двох людей інфекцію підозрюють.

Нагадаємо, харків'яни придумали новий спосіб протистояння коронавірусу.

Як повідомляла Politeka, головний борець з коронавірусом госпіталізований на Харківщині.

Також Politeka писала, що харків'янам показали, де їх будуть лікувати від коронавіруса.