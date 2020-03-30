В Харкові під час карантину активізувалися квартирні злодії

Грабіжники ламають замки і влаштовують погроми в квартирах харків'ян, шукаючи гроші і цінності під меблями і в інших місцях. Кадри з інформацією про можливе перебування злочинцем опублікували популярні місцеві телеграм-канали, повідомляє Politeka.net.

Так, грабіжники орудують в житловому масиві, розташованому в Індустріальному районі міста Харкова.

«Орудують домушники в районі Горизонту. Цього тижня винесли квартиру на вул. Б. Кільцевої, 134. Будьте пильні!», – заявили в мережі.

Також просять відгукнутися постраждалих або у кого є якась інформація.

Нагадаємо, що в мережі показали, як виглядає метро в Харкові без пасажирів.

«Апокалиптичное метро, станція Перемога в очікуванні шановных пасажирів», – відзначили в мережі.

Так, на колажі з чотирьох фото можна розглянути станцію метро «Перемога» без пасажирів, порожні лави, а також порожній вагон без людей. В цілому, знімки вийшли лякаючими і незвичними для харків'ян.

Також цікаво, що городяни з нетерпінням чекають відкриття метро і навіть вважають хвилини. Так, 29 березня о 15 годині до відкриття метро залишалося 614 годин і 15 хвилин.

Зазначимо, що «Перемога» – це 30-та станція Харківського метрополітену. Розташована на Олексіївській лінії метро за станцією «Олексіївська».

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У Харкові невідомі помалювали підземний перехід в метро, пошкодили обшивку стін і магазинів. Крім того, в підземці просто засіли бездомні.

«Метро з 8 змінилося за час карантину», – підписали кадри автори публікації.

Так, на фотоподборке видно, як підземні переходи в метро Харкова «перетворилися»: помальовані графіті стіни, відігнута сталь на вікні кіоску, замальовані рекламні плакати та інше. Крім того, на фото потрапили бездомні, які зручно розташувалися під стінкою на дистанції один від одного.

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