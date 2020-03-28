Перший випадок захворювання коронавірусом COVID-19 підтвердився у Харкові

Про це повідомляє Politeka з посиланням на заяву голови Харківської облдержадміністрації Алекса Кучера.

За його словами, хвороба протікає в легкій формі, чоловік перебуває на самоізоляції.

«Коло контактних осіб відоме. Ці особи перебувають під наглядом лікарів, проводяться відповідні медичні роботи. Ситуація повністю контрольована», – запевнив чиновник, додавши, що на сьогодні в області нібито вистачає тест-систем, які виявляють коронавірус. Доцільність їх використання в тому чи іншому клінічному випадку приймає лікар.

Засоби захисту, що надійшли з Києва і поставлені бізнесменами, вже всі передані в лікарні Харкова і області.

Що ж стосується хворого, то йому менше 30 років, і нещодавно він повернувся із Франції. Було встановлено, що в інкубаційний період він контактував з 17 людьми, і зараз всі вони на самоізоляції під наглядом лікарів.

Раніше ми розповідали, що 26 березня був госпіталізований заступник губернатора Михайло Черняк, у якого медики діагностували запалення легень. Тест на коронавірус поки що показав негативний результат.

Серед хворих COVID-19 – заступник голови обласної ради Володимир Скоробагач та його дружина Вікторія. Спочатку коронавірус підтвердився у жінки, яка нещодавно повернулася з Франції, а пізніше – і в її чоловіка.

За станом на 28 березня в Україні 311 осіб, у яких підтверджений коронавірус. Вісім громадян померли, четверо вже виписані з лікарень. Лідерство за кількістю виявлених випадків тримає Київ, де вже 74 хворих. Єдиною «чистою» областю поки що залишається Кіровоградщина.

Ми також писали, що харків'янам показали умови в інфекційній лікарні, яка прийме хворих на коронавірус. У палатах – старі меблі, коридори також захаращені старими тумбами і ліжками, а санвузол взагалі не витримує ніякої критики.

Нагадаємо, харків'ян вразила захмарна ціна на часник.

Як повідомляла Politeka, у Харкові у рятувальників переполох через дітей.

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