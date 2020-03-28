Потрійна ДТП з п'ятьма постраждалими сталася в Харкові напередодні ввечері

У службовий автомобіль патрульної поліції на великій швидкості врізався автомобіль Lexus, передає NewsRoom.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в той момент, коли поліцейський автомобіль Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками синього кольору здійснював розворот, щоб погнатися за порушниками швидкісного режиму, проте в цей час у машину копів влетів Lexus.

Появилось видео с ДТП на Научной 🚨 Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 27. März 2020

Після зіткнення останній відлетів убік і врізався в припаркований автомобіль Mazda.

У результаті пасажир і водій автомобіля Lexus госпіталізовані, їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Також у лікарні опинилися пасажир і водій Mazda і пасажир поліцейського автомобіля.

За інформацією видання, за кермом Lexus перебував Сергій Козлюк. Чоловік проходить обвинуваченим у справі про побиття харківського журналіста Вадима Макарюка на ринку «Барабашово». Своєї провини він не визнає.

Разом з ним у Lexus їхав діючий співробітник патрульної поліції, заступник командира батальйону №2 УПП.

В ДБР відкрили кримінальне провадження за статтею 286 КК України («порушення правил безпеки дорожнього руху»). Винуватцю аварії загрожує штраф, виправні роботи або обмеження волі на строк три роки із забороною керувати транспортними засобами на такий же термін.

Відзначимо, що в мережі з'явилося багато фото з місця ДТП, а також відео. Як помітно на кадрах, автомобілі отримали суттєві ушкодження, а на асфальті можна роздивитися плями крові.

Жуткое ДТП на пр. Науки/ул. Бакулина 🚧 Со слов очевидцев: полицейский Outlander совершал разворот, в этот момент в него въехал Lexus и от удара вылетел в припаркованную у дороги Mazda. Жертв вроде нет, но «скорая» забрала мужчину. Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 27. März 2020

Нагадаємо, харків'ян "розводять" при покупці машин з-за кордону.

Як повідомляла Politeka, ДТП на Харківщині забрала чотири життя.

Також Politeka писала, що "наступник Зайцевої": дріфтер вилетів на зустрічну смугу в центрі Харкова.