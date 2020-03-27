За станом на 27 березня на Харківщині не зареєстровано жодного випадку коронавіруса

І навряд чи причина в тому, що населення регіону не торкнулася всесвітня зараза, все набагато банальніше.

Як передає ресурс «Накипіло» обласна клінічна інфекційна лікарня, що прийматиме хворих на коронавірус COVID-19, поки не отримала експрес-тести та лабораторні набори ПЛР для виявлення вірусу. Без них діагностувати небезпечне захворювання практично нереально.

В обласній «інфекціонці» до прийому хворих провели всі необхідні приготування: 14 боксів і 17 полубоксів для хворих, всього лікарня може прийняти до 240 хворих у разі погіршення епідситуації.

На вчора, 26 березня, у цьому медзакладі налічувалося 130 респіраторів класу ffp3, 383 протиепідемічних захисних костюма 1-4 класів.

На запит журналістів в облздраві відповіли, що цього достатньо для захисту при нинішній ситуаії.

На аналогічний запит про готовність Харкова до епідемії, в мерії виданню відповіли, що в разі необхідності і в залежності від ситуації до прийому хворих будуть залучені лікарні № 13, 25 і 18 і пологовий будинок №2. В останньому вже підготовлені три ізольованих бокси для медичної допомоги вагітним та новонародженим, які мали контакт з інфікованими коронавірусом людьми чи підозрюють в інфікуванні.

Скільки засобів захисту у медикыв у цих лікарнях, у міськраді не відповіли, підкресливши лише, що «на даний момент виділені гроші і проводиться процедура закупівлі медичного обладнання, засобів індивідуального захисту і предметів медичного призначення».

Як і в інфекційній лікарні областы, тест-систем в медустановах міста на даний момент немає.

Раніше ми розповідали про те, що користувачі мережі показали, в якому стані знаходиться інфекційна лікарня, куди будуть привозити хворих на коронавірус.

Яка на даний момент ситуація з поширенням інфекції, можна подивитися на сайт my.ua .

Нагадаємо, головний борець з коронавірусом госпіталізований на Харківщині.

Як повідомляла Politeka, у Харкові у рятувальників переполох через дітей.

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