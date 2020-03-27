Заступник голови Харківської ОДА з питань охорони здоров'я Михайло Черняк госпіталізований із запаленням легенів

Чиновник, який також очолює штаб з протидії розповсюдження коронавіруса COVID-19, з 26 березня знаходиться у VIP-палаті обласної лікарні, передає «Вечірній Харків» з посиланням на свої джерела.

Зараз він проходить медичне обстеження.

В облдержадміністрації журналістам підтвердили інформацію про те, що чиновник на лікарняному, але діагноз COVID-19 у нього на даний момент не підтверджений.

NewsRoom з посиланням на два анонімні джерела підтверджує, що у Черняка запалення легенів, однак він не в інфекційній лікарні.

«При цьому ніхто з наших співрозмовників не знає, чи перевіряли чиновника на COVID-19», – пишуть журналісти.

Тепер начальника штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій будуть міняти, а на Черняка, з причини хвороби, поки не розписують ніяких офіційних документів.

Видання KHARKIV Today вдалося поспілкуватися з посадовцем. Він підтвердив, що на даний момент перебуває в медустанові. Однак чому його госпіталізували, не уточнював.

«Я в лікарні, люди можуть опинитися в лікарні в будь-який момент. Що стосується коронавіруса, якщо лікарі бачать необхідність здати аналізи і буде результат, тоді про щось можна говорити».

Раніше в місцевих ЗМІ ходили чутки, що вірус він міг підхопити від заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, у якого, як і у його дружини COVID-19 офіційно підтверджений, і зараз вони лікуються в одній зі столичних лікарень. Однак Черняк в розмові з представниками ЗМІ запевнив, що не спілкувався зі Скоробогачом.

Також стало відомо про те, що коронавірус підтвердився у колишнього начальника Харківського міського управління міліції Анатолія Крищенка.

Після розформування міліції він у грудні 2015 року був призначений заступником голови Національної поліції України - начальником Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Нагадаємо, харків'янам показали, де їх будуть лікувати від коронавіруса.

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