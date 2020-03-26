У Харкові найбільш часто відвідуване місце під час карантину повністю спорожніло

Про це пише Politeka з посиланням на пост у фейсбуці харків'янина Олега Звягіна.

Так, на Південному вокзалі в Харкові вже не відправляються пасажирські поїзди і пригородские електрички. Немає і звичних бабусь, які торгують біля входу в метро пиріжками і квітами. Найбільш часто відвідуване місце міста і місцевими жителями і туристами повністю спорожніло на час карантину.

«Ось так зараз виглядає вокзал в годину пік», – підписав знімок Звягін.

В коментарях харків'яни також поділилися своїми актуальними знімками вокзалу і почали дивуватися, куди всі поділися, адже немає навіть бездомних.

«А куди всі бомжі поділися?», «Поки закритий, могли б трошки підфарбувати», «Місто вимерло», «не місто, а вокзал. Поїзди і електрички адже не ходять. Так що там робити?», «ага і скоро по площі будуть гуляти олені (як в Японії)», «Чисто і красиво», «Дик, якщо потяги скасували, ясна річ», «Як у Сімферополі з 2014», – написали в коментарях користувачі мережі.

Нагадаємо, що в Харкові у відділенні пошти виявили велику поставку медичних масок, при цьому у продажу в аптеках міста їх немає.

Харків'ян обурив кричущий випадок. У міському відділенні Нової пошти місцевий житель помітив численні упаковки медичних масок. При цьому, в більшості аптек Харкова у продажу їх немає.

«Сьогодні. 19 відділення, Нова пошта, відправка партії масок, при цьому у Харкові в продажі масок немає», – зазначив він, продемонструвавши наочне фото з масками.

Також в мережі показали, за скільки продають медичні маски в Епіцентрі. Так, 50 штук масок стоять майже 1000 грн. У мережі жартують, що це ціна за магазин, а не за маски.

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