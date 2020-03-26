У Харкові у відділенні пошти виявили велику поставку медичних масок, при цьому у продажу в аптеках міста їх немає

Харків'ян обурив кричущий випадок. У міському відділенні Нової пошти місцевий житель помітив численні упаковки медичних масок. При цьому, в більшості аптек Харкова у продажу їх немає. Про це пише Politeka з посиланням на допис у фейсбук В'ячеслава Ющенко.

«Сьогодні. 19 відділення, Нова пошта, відправка партії масок, при цьому у Харкові в продажі масок немає», – зазначив він, продемонструвавши наочне фото з масками.

В коментарях харків'яни почали обурюватися такому кричущому випадку.

«Не тільки в Харкові, в Польщі їх теж немає в аптеках», «Невже всі свято вірять, що маска вбереже?», «У нас в селищі в харківській області великими літерами написано масок немає! У всіх аптеках.», «У магазині Диво -99 грн 5 штук,в школі нас вчили шити марлеві маски,принаймні слиною в обличчя не потраплять,при грипі завжди одягали маски», «При мені жінка купила всі маски в аптеці 270 штук, всі почали обурюватися, але хто не встиг той запізнився!». «Маски є, по 165 грн за штуку», «На Научке маски по 100 грн в аптеках», – скаржаться на ціни місцеві жителі.

Також в мережі показали, за скільки продають медичні маски в Епіцентрі. Так, 50 штук масок коштують майже 1000 грн. У мережі жартують, що це ціна за магазин, а не за маски.

Нагадаємо, що харків'янка, яка вирішила безкорисливо підтримати земляків у період карантину, поплатилася за свій альтруїзм. Дарина Петрик, власниця двох невеликих медичних клінік в місті, які займаються вакцинацією і лікуванням, витратила гроші, відкладені на весілля, на закупівлю масок і антисептиків для літніх сусідів. В подяку вона отримала звинувачення і погрози.

На неї посипалися погрози і закиди з-за її благодійності. Так, її почали звинувачувати у фінансових махінаціях і піар себе і клініки. У свою чергу вона веде строгий облік роботи та звітує про покупки, даючи зрозуміти, що всі звинувачення безпідставні.

Нагадаємо, закохані харків'яни вразили сміливим вчинком.

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