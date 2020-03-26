Стало відомо, якою буде погода у Харкові в п'ятницю, 27 березня

За прогнозом у місті буде сонячно і ясно весь день, без опадів. Інформація про погоду в місті з'явилася на сайті Sinoptik, передає Politeka.

Температура повітря 27 березня в Харкові плднимется до 15 градусів тепла, а вночі похолодає до 10 градусів вище нуля.

Цікаво, що найтеплішим цей день був у Харкові у 1983 році. Тоді він відзначився з температурою 22,9 градуси тепла. Підморозило харків'ян в 1987, коли стовпчик термометра опустився до 11,4 градусів.

Нагадаємо, що стало відомо, якою буде погода у Києві буде ближче до вихідних. У п'ятницю, 27 березня, в Києві очікується теплий день без опадів.

Сьогодні, 26 березня температура повітря триматиметься на рівні 10 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 5 градусів вище нуля. Завтра погода порадує киян значним потеплінням.

Так, стовпчик термометра у столиці 27 березня буде показувати приємні 14 градусів тепла, а вночі опуститься до +8 градусів.

Зазначимо, що історично цей день був теплим в 1992 році, коли температура повітря була 19,6 градусів. Найнижчим значенням температури були -11,5 градусів в 1899 році.

За народним прогнозом погоди у цей день, 27 березня, шанувався святий митрополит Феогност. Вважалося, що той, хто почує на Феогноста грім, обіцяє багатство, удача і щедрий урожай.

Також ми писали, що в Харкові в соцмережах то і справа розповідають про чергові крадіжках, пограбуваннях і нападах, паралельно публікуючи фотографії зловмисників.

«Кишеньковий злодій по кличці «Пухкий» знову був помічений за крадіжкою. Разом зі своєю бабою вкрали щось у жінки біля «Класу» на ін. Тракторобудівників. Копів викликали, але щось вони поки не теляться вирішувати питання. А «Пухкий» навіть не ховається, орудують тут чи не щодня, їхня група осіб 5», – йдеться у повідомленні.

Тут же – фотографія автомобіля, на якому були злодії. Як видно, він на єврономерах.

Нагадаємо, у Харкові расклейщик реклами погорів на гарячому, люди обурюються.

Як повідомляла Politeka, жінка цинічно пограбувала маленької дитини.

Також Politeka писала, що у харківській маршрутці розгорівся скандал через собаки.