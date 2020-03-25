Коронавірус для багатьох став золотим часом для наживи, і Харків це явище теж не обійшло стороною

Ділки намагаються скористатися моментом і загнати якомога дорожче медичні маски та інші засоби індивідуального захисту, про що очевидці розповідають у соцмережах.

Черговий крик душі опублікували в групі «ХС Харків», передає Politeka.

«Аптечний антисептик по 85 грн в Інстаграмі продають за 200 грн. Штрих-код один в один, номер і дата теж. Ну ви там зовсім о*їли чи що? 🥴», – говорить публікація.

«Так в аптеках ніде немає», «В Америці закрили 4000 інтернет торговців за підвищення цін, загрожує покарання! Подивимося, як у нас...», «Продавати не означає продати... Ви його ще на Сотбіс купуйте», «І шо??? Там все так в 3 дорого - інста для мажорів!!!», «Купіть глід в аптеці – там 70% і коштує копійки», – пишуть у коментарях користувачі.

Раніше ми розповідали, що в мережі мешканці міста розповідають про те, що маски, які раніше рідко коштували вище двох гривень, тепер продають з величезною націнкою. Більше того, є ті, хто робить це з-під поли.

Так, у групі «ХС Харків» з'явилася історія про те, як дівчина поцікавилася наявністю масок і що з цього вийшло.

«Була в аптеці, забирала замовлення. Вирішила про всяк випадок уточнити наявність масок, сказали, що їх немає. Виходжу з аптеки, за мною біжить фармацевт, настирливо просить вийти з аптеки і пропонує купити маски за спекулятивною ціною! Я просто в шоці! У приміщенні аптеки кажуть, що їх немає, а за очі пропонують маски втридорога! Люди, прокиньтеся 😔 тобто вони скупили маски заздалегідь, їх у продажу немає, а тепер вони таке творять», – пише автор, не приховуючи обурення.

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