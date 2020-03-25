Коронавирус для многих стал золотым временем для наживы, и Харьков это явление стороной тоже не обошло

Дельцы пытаются воспользоваться моментом и загнать как можно подороже медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты, о чем очевидцы рассказывают в соцсетях.

Очередной крик души опубликовали в группе «ХС Харьков», передает Politeka.

«Аптечный антисептик по 85 грн в Инстаграме продают за 200 грн. Штрих-код один в один, номер и дата тоже. Ну вы там совсем о*уели что-ли? 🥴», – гласит публикация.

«Так в аптеках нигде нет его», «В Америке закрыли 4000 интернет торговцев за повышение цен, грозит наказание! Посмотрим как у нас...», «Продавать не значит продать... Вы его ещё на Сотбисе покупайте», «И чё??? Там все так в 3 дорого - инста для мажоров!!!», «Купите боярышник в аптеке – там 70% и стоит копейки», – пишут в комментариях пользователи.

Ранее мы рассказывали, что в сети жители города рассказывают о том, что маски, которые раньше редко стоили выше двух гривен, теперь продают с огромной наценкой. Более того, есть те, кто делает это из-под полы.

Так, в группе «ХС Харьков» появилась история о том, как девушка поинтересовалась наличием масок и что из этого получилось.

«Была в аптеке, забирала заказ. Решила на всякий случай уточнить наличие масок, сказали, что их нет. Выхожу из аптеки, за мной бежит фармацевт, настырно просит выйти из аптеки и предлагает купить маски по спекулятивной цене! Я просто в шоке! В помещении аптеки говорят, что их нет, а за глаза предлагают маски втридорога! Люди, очнитесь 😔 То есть они скупили маски заранее, их в продаже нет, а теперь они такое творят», – пишет автор, не скрывая возмущения.

Напомним, коронавирус завоевал новые области, МОЗ сделало срочное заявление.

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