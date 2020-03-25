Незважаючи на те, що на Харківщині поки не зафіксовано жодного підтвердженого випадку зараження COVID-19, медики радять не розслаблятися

Лікарі дали чіткі рекомендації на сайті Міністерства охорони здоров'я, як поводитися під час епідемії коронавіруса. Вони наполегливо просять громадян уникати контактів з людьми, у яких є ознаки ГРВІ, продукти не їсти сирими і піддавати їх термічній обробці, не торкатися до обличчя, а якщо з'явилися симптоми грипу – негайно звертатися до лікаря.

Останній пункт був окремо озвучений на позачерговій сесії Харківської міськради, передає NewsRoom.

Віце-мер Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що ця рекомендація стосується в першу чергу людей, які повернулися з-за кордону, особливо з країн, де зафіксовані спалахи коронавіруса.

Журналістам вона озвучила алгоритм дій у таких випадках:

1. При наявності підписаної декларації необхідно звернутися до сімейного лікаря, повідомивши інформацію про поїздку. Якщо декларації немає, потрібно зателефонувати в поліклініку за місцем проживання та надати ту ж інформацію, а також повідомити про стан здоров'я.

2. Наступний етап – самоізоляція на два тижні. Якщо ознаки ГРВІ є, то варто ще раз звернутися до сімейного лікаря.У разі появи температури і сухого кашлю потрібно негайно викликати швидку.

Громадян з підозрою на коронавірус будуть направляти в обласну інфекційну лікарню та протягом доби обстеувати їх. Якщо у людини виявлять ГРВІ чи грип, вона може продовжити лікування як у медичному закладі, так і вдома (за бажанням).

Співробітники згаданої вище установи уточнили, що громадяни, які повернулися з-за кордону, повинні не просто залишатися вдома, але і максимально обмежити контакти зі своїми близькими. З отриманням продуктів, води та медикаментів їм можуть допомогти рідні або ж служби доставки.

За словами завідувачки приймальним відділенням інфекційки Світлани Молокової, ідеальний варіант – це людині залишитися одній у квартирі. Якщо такої можливості немає, то хоча б в окремій кімнаті.

«У місцях загального користування (ванна, кухня) краще не перебувати одночасно, в крайньому випадку зберігати відстань у півтора метра. Регулярно провітрювати приміщення, використовувати бактерицидні засоби й антисептики. Коли людина виходить з кімнати, повинна надягати маску і вона, і члени її родини», - пояснила вона.

Якщо людина потрапила в лікарню з підозрою на COVID-19, то протягом доби її обстежують для встановлення діагнозу. У разі виявлення іншого інфекційного захворювання її покладуть у відділення для лікування грипу та ГРВІ.

Але в разі підтвердження коронавіруса пацієнта розмістять в одному з боксів в спеціальному відділенні. Подальше його лікування буде проходити за протоколами, розробленими з урахуванням досвіду Китаю та інших країн. Пацієнт буде перебувати в стаціонарі до отримання негативних результатів тестів.

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«Екстрене повідомлення від Геннадія Кернеса. Прохання: не втрачати самовладання, не втрачати розум і не втрачати позитиву. Зберігайте позитив, це допоможе нам побороти коронавірус. І обов'язкова умова в цьому положенні: дітям потрібно давати шоколад, дорослим - приймати алкоголь, але трошки, тільки для імунітету. Будьте здорові, залишайтеся на позитиві. Геннадій Кернес ваш. Я з вами у ваших серцях. Кращий мер», - такими словами вечірні сутінки розбавила прихильниця харківського градоначальника.

"Геннадий Кернес, мы с тобой" Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 22. März 2020

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