Обмеження на проїзд у громадському транспорті у Харкові через карантин практично щодня обертаються грандіозними скандалами, протестами та бійками

Опинившись перед обличчям серйозних труднощів, не всі люди готові проявляти альтруїзм, а переходять в режим «виживає найсильніший». Найбільше в цій ситуації дістається слабким і старим, передає Politeka.

Черговий приклад «людинолюбства» продемонстрували в тролейбусі, який курсує за маршрутом №35. Водій відмовився їхати, поки з салону не вийде «зайвий пасажир», а люди, в свою чергу, знайшли, кого викинути, і накинулися на нього з образами й погрозами.

Відповідний запис з'явився в групі «ХС Харків».

Так вже вийшло, що в епіцентрі скандалу опинився 81-річний старий, якому треба було доїхати додому. Звідки саме той їхав, історія замовчує. Головний «герой» запису – чоловік у червоній куртці. Він не підбирає виразів на адресу пенсіонера, активно пересипаючи свій спіч ненормативною лексикою.

«Я з п'яти годин на самоскиді вкалую… Чого мене повинні рахувати через тебе, ко*ла. Я зараз повикидаю на***й. Тобі нудно на лавці сидіти?», – не вгамовується він.

У свою чергу старий намагається огризатися у відповідь, але натиск розлютованого пасажира вгамувати не виходить.

Зрештою водій, який раніше заявляв, що не готовий платити штраф у 17 тисяч за зайвих, пригрозив, що взагалі нікуди не поїде, якщо скандал не припинять.

Обережно, ненормативна лексика!

В 35 троллейбусе разборки из-за «11 пассажира». Водитель отказывается ехать, пассажиры грозятся вышвырнуть лишнего. Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 24. März 2020

Запис викликав дуже жваву дискусію в коментарях. Одні люди стали на бік старого, інші заступаються за тих пасажирів, яким потрібно їхати на роботу.

«Пенсів треба викидати, а то лазять скрізь, а люди на роботу не можуть доїхати», «А пенси не люди? Скотський коментар», «А що буде з нами до кінця карантину, якщо вже зараз розлючені на нещасних пенсіонерів. Але ж не вони занесли вірус. Скоро фраза: "Старших треба поважати" піде в минуле. Не потрібно так зі старими, можна пояснити їм ситуацію і запропонувати їздити в інший час», «І знову пенсіонери. Не сидиться вдома», «Хтось по справах або на роботу їде, а пенсіонерам лише б покататися....», «Звірі добріші, ніж люди, до чого вже докотилися, жах», «Пенсіонери, як діти малі.. З 10 чоловік в тролейбусі половина пенсіонерів. Ось куди вони їздять???», «Фу. Знайшли на кому зривати зло. Сподіваєтеся не дожити до пенсії?», – пишуть користувачі.

Однак далеко не всі водії дотримуються ліміту. Ось, наприклад, картина в одній з міських маршруток.

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