І таких стає все більше!

У Харкові поліцейські затримали чоловіка зі зброєю, який загрожував безпеці інших

Інцидент стався на зупинці на вулиці Героїв Праці, пише Politeka з посиланням на повідомлення в групі «ХС Харків».

За інформацією очевидців, громадянин спочатку погрожував вистрелити собі в голову з пістолета, а потім наставив його на автомобіль, що проїжджав повз. Свідки події викликали поліцію, і вже незабаром прибули чотири патрульних машини.

Правоохоронці оточили чоловіка, обеззброїли і надягли наручники. Потім з'ясувалося, що пістолет був справжній, але без бойових патронів.

У коментарях користувачі не виключають, що у чоловіка проблеми з психікою, а деякі навіть підв'язали до цього стрес через пандемію коронавіруса і карантину.

«У людей дах рве, вони не знають, що робити і що буде далі», «Блін, нерви ні в дугу у багатьох», «Блін, а що далі, адже це ще не кінець усіх бід, люди, тримайте себе в руках. Чи те ще буде...», «білочка прийшла раніше вірусу», «Довели своїм карантином!!!», – відзначають під публікацією.

Раніше ми розповідали, що в Харкові неадекватний чоловік влаштував стеження за дітьми. Про громадянина, який проводжав маленьких дівчаток до будинку, в процесі показуючи свій статевий орган, розповіли очевидці в соцмережах.

Фотографії викликали жваве обговорення в коментарях. Батьки чимало налякані появою подібних товаришів на вулицях міста та пропонували свої варіанти вирішення проблеми – аж до кастрації або ізоляції.

Нагадаємо, неадекват в Києві влаштував шоу у супермаркеті.

Як повідомляла Politeka, небезпечна розвага харківських підлітків потрапило на відео.

Також Politeka писала, що у Харкові водій трамвая травмував пасажирів.