У Харкові поліцейські затримали чоловіка зі зброєю, який загрожував безпеці інших
Інцидент стався на зупинці на вулиці Героїв Праці, пише Politeka з посиланням на повідомлення в групі «ХС Харків».
За інформацією очевидців, громадянин спочатку погрожував вистрелити собі в голову з пістолета, а потім наставив його на автомобіль, що проїжджав повз. Свідки події викликали поліцію, і вже незабаром прибули чотири патрульних машини.
Правоохоронці оточили чоловіка, обеззброїли і надягли наручники. Потім з'ясувалося, що пістолет був справжній, але без бойових патронів.
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У коментарях користувачі не виключають, що у чоловіка проблеми з психікою, а деякі навіть підв'язали до цього стрес через пандемію коронавіруса і карантину.
«У людей дах рве, вони не знають, що робити і що буде далі», «Блін, нерви ні в дугу у багатьох», «Блін, а що далі, адже це ще не кінець усіх бід, люди, тримайте себе в руках. Чи те ще буде...», «білочка прийшла раніше вірусу», «Довели своїм карантином!!!», – відзначають під публікацією.
Раніше ми розповідали, що в Харкові неадекватний чоловік влаштував стеження за дітьми. Про громадянина, який проводжав маленьких дівчаток до будинку, в процесі показуючи свій статевий орган, розповіли очевидці в соцмережах.
Фотографії викликали жваве обговорення в коментарях. Батьки чимало налякані появою подібних товаришів на вулицях міста та пропонували свої варіанти вирішення проблеми – аж до кастрації або ізоляції.
Нагадаємо, неадекват в Києві влаштував шоу у супермаркеті.
Як повідомляла Politeka, небезпечна розвага харківських підлітків потрапило на відео.
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