Депутат на початку місяця був за кордоном

Заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач госпіталізований в одну зі столичних лікарень

У чиновника підтвердили коронавірус, йому діагностували пневмонію, передає Depo.Харків з посиланням на слова прес-секретар депутата Вікторії Петрухиної.

COVID-19 у Скоробагача підтвердився після повторного аналізу.

За інформацією Петрухіної, що на початку березня Скоробагач був у Німеччині, де проходив реабілітацію. Він перебував у Харкові до кінця минулого тижня, а потім поїхав у Київ. Там він відчув нездужання, після чого пішов на самоізоляцію, а потім звернувся за допомогою до медиків.

У лікарні зараз і 37-річна дружина депутата Вікторія, у якої також підтверджений коронавірус. Жінка прилетіла з Франції 11 березня і деякий час перебувала на самоізоляції. Саме вона стала першим жителем Харківщини з виявленим небезпечним вірусом, однак на момент проходження тесту і постановки діагнозу дружина чиновника перебувала на території Київської області. Після повернення з-за кордону жінка не приїжджала в Харків.

Раніше ми повідомляли, що у депутата фракції «Опозиційна платформа - За життя» Олександра Лукашева, який балотувався і переміг на парламентських виборах по 113 округу (Луганська область) і проживає в Харкові, виявили коронавірус.

За інформацією харківських ЗМІ, перші тести Лукашева показали негативний результат. Однак 22 березня прийшли результати ПЛР-тесту, що підтвердили наявність в організмі парламентарія коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в «Слугу народу».

Як повідомляла Politeka, харків'ян масово покарали за порушення правил карантину.

Також Politeka писала, що харківські священики вирішили вдарити по коронавірусу.