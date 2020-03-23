Харків'яни вирішили не відставати від італійців, які виходять співати і танцювати на балкони в розпал пандемії коронавіруса

Правда, у співвітчизників риторика «виступів» ні в яке порівняння не йде з репертуаром безжурних жителів сонячної Італії, передає Politeka.

Так, в групі «Харків 1654» з'явилося відео, на якому дівчина з мікрофоном у руках виголошує промову з балкона.

«Екстрене повідомлення від Геннадія Кернеса. Прохання: не втрачати самовладання, не втрачати розум і не втрачати позитиву. Зберігайте позитив, це допоможе нам побороти коронавірус. Й обов'язкова умова в цьому положенні: дітям потрібно давати шоколад, дорослим – вживати алкоголь, але трошки, тільки для імунітету. Будьте здорові, будьте на позитиві. Ваш Геннадій Кернес. Я з вами у ваших серцях. Кращий мер», – такий промовою вечірні сутінки розбавила прихильниця харківського градоначальника.

"Геннадий Кернес, мы с тобой" Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 22. März 2020

Залишається сподіватися, що це була іронія, однак користувачі на такий спіч уже відреагували.

«Тільки початок, а в багатьох вже великі проблеми з психікою», «Потрібен спеціальний/і вертольоти, що розсипають від валеріани до галоперидолу вранці і ввечері на все населення, може, попустить», «Та можна не тільки температуру поміряти і довідку від психіатра попросити», «А, так це психлікарні закрили», «Відключіть їй мікрофон 🤦», – пишуть під публікацією.

Раніше ми писали про те, що в Харкові водій маршрутки може заплатити величезний штраф за перевищення ліміту пасажирів у салоні. Він перевозив 17 осіб замість 10, а це карається штрафом від 17 до 37 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Харкові чоловік божевільним способом обійшов "ліміт 10-ти" у транспорті.

Як повідомляла Politeka, Харків отримає тести для виявлення коронавіруса.

Також Politeka писала, що водій показав, як змушує харків'ян дотримуватися карантину.