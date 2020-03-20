Повсюдне порушення «правила 10» у громадському транспорті Харкова принесло перші невтішні результати
Близько трьох сотень автобусів знялися 20 березня з маршрутів, оскільки водії не горіли бажанням отримати штрафи за перевезення пасажирів понад утановлений владою ліміт, повідомляє «Харків Times» з посиланням на інформацію заступника Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгена Водовозова.
За словами чиновника, водії не готові платити штрафи за перебір пасажирів, а також не хочуть зазнавати образ і навіть кулаків розлючених харків'ян, яким потрібно терміново кудись їхати, і вони плюють на заборони, вимагаючи пустити їх у салон.
Причини для демаршу перевізників небезпідставні. Так, поліція склала адмінпротокол на водія автобуса 296 маршруту на П'ятихатках, у якого в салоні було 17 чоловік. Тепер йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Крім того, вчора в Льодному під Харковом пасажири витягли 60-річного водія автобуса і побили його.
Масла у вогонь підлило і те, що поліція зупиняє автобуси на маршрутах, перевіряючи кількість пасажирів у салоні, а це провокує затримки маршрутів і конфлікти.
Сьогодні в Харкові працюють близько трьох сотень автобусів, що становить лише половину від загальної кількості. У розпорядженні влади міста є 50 трамваїв і тролейбусів, які можна вивести на лінії, однак ними нема кому керувати: не вистачає водіїв.
Водовозов підкреслив: щоб впоратися з перевезенням пасажирів при існуючих обмеженнях, треба збільшити парк у 10 разів, цього не може зробити жодне місто.
У мерії підготували звернення до Кабінету міністрів України з проханням відновити роботу метро в Харкові, щоб хоча б частково зняти навантаження на наземний транспорт.
Тим часом пасажири самі вирішують проблему з порушенням приписів. Так, у Харкові у трамваї №6 виштовхали «зайвого» громадянина.
Обережно, ненормативна лексика.
Нагадаємо, у Харкові з камінням кидаються на переповнені трамваї.
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