Повсюдне порушення «правила 10» у громадському транспорті Харкова принесло перші невтішні результати

Близько трьох сотень автобусів знялися 20 березня з маршрутів, оскільки водії не горіли бажанням отримати штрафи за перевезення пасажирів понад утановлений владою ліміт, повідомляє «Харків Times» з посиланням на інформацію заступника Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгена Водовозова.

За словами чиновника, водії не готові платити штрафи за перебір пасажирів, а також не хочуть зазнавати образ і навіть кулаків розлючених харків'ян, яким потрібно терміново кудись їхати, і вони плюють на заборони, вимагаючи пустити їх у салон.

Причини для демаршу перевізників небезпідставні. Так, поліція склала адмінпротокол на водія автобуса 296 маршруту на П'ятихатках, у якого в салоні було 17 чоловік. Тепер йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Крім того, вчора в Льодному під Харковом пасажири витягли 60-річного водія автобуса і побили його.

Масла у вогонь підлило і те, що поліція зупиняє автобуси на маршрутах, перевіряючи кількість пасажирів у салоні, а це провокує затримки маршрутів і конфлікти.

Сьогодні в Харкові працюють близько трьох сотень автобусів, що становить лише половину від загальної кількості. У розпорядженні влади міста є 50 трамваїв і тролейбусів, які можна вивести на лінії, однак ними нема кому керувати: не вистачає водіїв.

Водовозов підкреслив: щоб впоратися з перевезенням пасажирів при існуючих обмеженнях, треба збільшити парк у 10 разів, цього не може зробити жодне місто.

У мерії підготували звернення до Кабінету міністрів України з проханням відновити роботу метро в Харкові, щоб хоча б частково зняти навантаження на наземний транспорт.

Тим часом пасажири самі вирішують проблему з порушенням приписів. Так, у Харкові у трамваї №6 виштовхали «зайвого» громадянина.

Обережно, ненормативна лексика.

В Харкові пасажири напали на чоловіка, який був одинадцятим в салоні. В Харкові пасажири напали на чоловіка, який був одинадцятим в салоні. Подія трапилась у трамваї №6 І це чудовий приклад того, як суспільство абсолютно не розуміє концепцію карантину, сенс якого зменшити контакти між людьми. Замість того, щоб перейматись стосовно захворювання вірусом, вони зусереджені на правилах та покаранні, нехтуючи ризиком. Якби хтось з них був інфікований, всі вони всі вже через декілька днів опинились би в боксах інфекційної лікарні. Gepostet von Харків Report am Freitag, 20. März 2020

Нагадаємо, у Харкові з камінням кидаються на переповнені трамваї.

Як повідомляла Politeka, українців будуть жорстко карати за порушення карантину: "загрожує в'язниця".

Також Politeka писала, що водій показав, як змушує харків'ян дотримуватися карантин.