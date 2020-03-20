Повсеместное нарушение «правила 10» в общественном транспорте Харькова принесло первые неутешительные результаты

Около трех сотен автобусов снялись 20 марта с маршрутов, поскольку водители не горели желанием получить штрафы за перевозку пассажиров сверх утановленного властями лимита, сообщает «Харків Times» со ссылкой на информацию заместителя Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова.

По словам чиновника, водители не готовы платить штрафы за перебор пассажиров, а также не хотят подвергаться оскорблениям и даже кулакам разъяренных харьковчан, которым нужно срочно куда-то ехать, и они плюют на запреты, требуя пустить их в салон.

Причины для демарша перевозчиков небеспочвенны. Так, полиция составила админпротокол на водителя автобуса 296 маршрута на Пятихатках, у которого в салоне было 17 человек. Теперь ему грозит штрав от 17 до 34 тысяч гривен.

Кроме того, вчера в Ледном под Харьковом пассажиры вытащили 60-летнего водителя из автобуса и избили его.

Масла в огонь подлило и то, что полиция останавливает автобусы на маршрутах, проверяя количество пассажиров в салоне, а это провоцирует задержки маршрутов и конфликты.

Сегодня в Харькове работают около трех сотен автобусов, что составляет всего половину от общего количества. В распоряжении властей города есть 50 трамваев и троллейбусов, которые можно вывести на линии, однако ими некому управлять: не хватает водителей.

Водовозов подчеркнул: чтобы справиться с перевозкой пассажиров при существующих ограничениях, надо увеличить парк в 10 раз, этого не может сделать ни один город.

В мэрии подготовили обращение в Кабинет министров Украины с просьбой возобновить в Харькове работу метро, чтобы хотя бы частично снять нагрузку на наземный транспорт.

Тем временем пассажиры сами решают проблему с нарушением предписаний. Так, в Харькове в трамвае №6 вытолкали «лишнего» гражданина.

Осторожно, ненормативная лексика.

В Харкові пасажири напали на чоловіка, який був одинадцятим в салоні. В Харкові пасажири напали на чоловіка, який був одинадцятим в салоні. Подія трапилась у трамваї №6 І це чудовий приклад того, як суспільство абсолютно не розуміє концепцію карантину, сенс якого зменшити контакти між людьми. Замість того, щоб перейматись стосовно захворювання вірусом, вони зусереджені на правилах та покаранні, нехтуючи ризиком. Якби хтось з них був інфікований, всі вони всі вже через декілька днів опинились би в боксах інфекційної лікарні. Gepostet von Харків Report am Freitag, 20. März 2020

Напомним, в Харькове с камнями бросаются на переполненные трамваи.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "грозит тюрьма".

Также Politeka писала, что водитель показал, как заставляет харьковчан соблюдать карантин.