У Харкові обмежать рух транспорту з-за ремонту доріг

Про це повідомили в прес-службі міськради.

Рух транспорту буде обмежено в Харкові 20 березня на перехресті вулиць Сумської, Мечникова, Бурсацького спуску і площі Конституції.

На цьому місці ремонтують кабельну лінію зв'язку, тому транспорт буде їздити тільки по вільній смузі. У міськраді обіцяють, що працівники закінчать ремонт вже до 15:00.

Відзначимо, що в Харкові також перекрита ліва сторона площі Свободи на ділянці від перехрестя вулиць Свободи (раніше вул. Іванова) та Сумській до будівлі ХНУ ім. Каразіна. Ця частина дороги буде перекрита аж до 31 березня. Рух транспорту буде відкрито по правій стороні площі - від вул. Сумської до вул. Трінклера.

Через заміну магістрального трубопроводу КП «Харківські теплові мережі» у місті обмежено рух по провулку Білостоцькому, від Салтівського шосе до вулиці Івана Камишева. Дорогу відкриють у 20:00 30 квітня.

Нагадаємо, що У Харкові водій «захистив» свій автомобіль маскою

Про це написали в місцевому телеграм-каналі, повідомляє Politeka.

Так, на опублікованому фото на бампер авто, яке стоїть біля узбіччя тротуару, надіта біла тканина, яка закриває номери і «ніс» авто. У мережі жартують, що це протиугінна маска.

«2018 - люди ставлять протиугінні механізми на авто. 2020 - для захисту досить повісити маску», – підписали красномовне фото.

Нагадаємо, що елітне авто перетворили на гойдалки в Києві. У Києві «герою паркування» на перехожої частини у дворі багатоповерхівки зняли колеса. Відомо, що інцидент стався на вулиці Курнатовського, 2б.

«Ранок починається не з кави...», – підписали фото в мережі.

У коментарях користувачі мережі почали обговорення цього підступного покарання героя паркування.

«А де була в цей час сигналізація ?!», «Зняли, щоб купити маску», «Секретки треба ставити.», «А люди де були. Поряд будинок.», «Хлопців, я колеса не брав», «Співчуваю власнику», «Почекайте місяць, гроші у людей закінчаться. Почнеться найцікавіше», – відзначили кияни.

Нагадаємо, у Харкові чоловік божевільним способом обійшов "ліміт 10-ти" у транспорті.

Як повідомляла Politeka, Харків отримає тести для виявлення коронавіруса.

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