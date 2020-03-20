У Харкові водій «захистив» свій автомобіль маскою

Про це написали в місцевому телеграм-каналі, повідомляє Politeka.

Так, на опублікованому фото на бампер авто, яке стоїть біля узбіччя тротуару, надіта біла тканина, яка закриває номери і «ніс» авто. У мережі жартують, що це протиугінна маска.

«2018 - люди ставлять протиугінні механізми на авто. 2020 - для захисту досить повісити маску», – підписали красномовне фото.

Нагадаємо, що елітне авто перетворили на гойдалки в Києві. У Києві «герою паркування» на перехожої частини у дворі багатоповерхівки зняли колеса. Відомо, що інцидент стався на вулиці Курнатовського, 2б.

«Ранок починається не з кави...», – підписали фото в мережі.

У коментарях користувачі мережі почали обговорення цього підступного покарання героя паркування.

«А де була в цей час сигналізація ?!», «Зняли, щоб купити маску», «Секретки треба ставити.», «А люди де були. Поряд будинок.», «Хлопців, я колеса не брав», «Співчуваю власнику», «Почекайте місяць, гроші у людей закінчаться. Почнеться найцікавіше», «Відсутність коліс вранці на машинах і кількість повій на окружній завжди були найточнішим показником економічного стану країни», «Нічого собі гойдалки у дворі зробили», «прям по спорту роззули», «головне ви помітили, який інженерний підхід! - цегла отцентровали і, знявши колеса з однієї частини авто, можна знімати з іншого з допомогою противаги у вигляді напарника. Економія цеглин наявності!», «коронавірус небезпечний і для автомобілів», – відзначили кияни.

Нагадаємо, що також ми писали, що у Києві місцеві жителі жорстко покарали чергового героя паркування. Цього разу постраждав чорний Mercedes. Інцидент стався на вулиці Гончара, 65.

«Хтось висловив свій протест проти такої паркування Mercedes на Гончара, 65», – відзначили в мережі.

У коментарях також показали і інший випадок невдалого паркування, де водій на такій же машині перегородив шлях перехожим на бульварі Шевченка. Під фото користувачі мережі висловили своє невдоволення.

Нагадаємо, у Харкові чоловік божевільним способом обійшов "ліміт 10-ти" у транспорті.

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