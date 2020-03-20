Тих, хто на вихідних вирішив усамітнитися на природі, вибравшись з обридлих чотирьох стін, погода не порадує особливим теплом і сонцем

На вихідних у Харкові та області очікується сира і прохолодна погода, передає Politeka з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У суботу, 21 березня, мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, місцями туман. Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, 3 - 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від одного до шести градусів тепла, вдень – від восьми до 13 вище нуля.

У неділю, 22 березня, хмарна погода. Синоптики обіцяють невеликий сніг і навіть мокрий сніг.

Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби – від одного до шести градусів тепла.

Раніше ми розповідали про те, що вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни. Про це розповіла голова Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.

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Як повідомляла Politeka, стихія продовжить наступ, розслаблятися рано: синоптики повідомили, чого чекати.

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