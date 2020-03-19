Мешканка Харкова, яка звернулася за допомогою до медиків через дочку, котра повернулася з-за кордону, була приголомшена результатами

Як повідомляє NewsRoom 11 березня харків'янка Світлана прилетіла в Україну з Норвегії. При цьому їй довелося добиратися з пересадкою у Варшаві, де в аеропорту було дуже багато народу, й існувала загроза підчепити вірус COVID-19.

Саме тому її мати вирішила звернутися до медиків, розповісти їм про ситуацію і перевірити дочку на коронавірус.

Однак те, з чим вона зіткнулася в місті, де декларується готовність до можливого спалаху захворювання, її шокувало.

«Вона зателефонувала у поліклініку №26, її переадресували до дільничного лікаря Галини Д. Там, напевно, взяла трубку медсестра. Мама почала пояснювати ситуацію. У відповідь почалися крики з серії «Навіщо нам телефонуєте? Телефонуйте в інфекційний кабінет! Нам нічого не треба. Що ви нас чіпаєте?». Ніхто не розуміє серйозність ситуації. У мене немає симптомів, але я і не в групі ризику, а мамі 66 років і вона в ній», – розповіла журналістам Світлана про поневіряння рідної людини.

Дізнавшись про ситуацію, заступник міського голови з питань охорони здоров'я і соцзахисту Світлана Горбунова-Рубан назвала її «помилкою, яка виникла через людський фактор або бажання медика перестрахуватися».

Чиновниця анонсувала зустріч мера з головлікарями, на якій всі керівники лікарень отримають документ з жорстким алгоритмом дій при зверненнях громадян або підозрі на коронавірус. Поки ж Світлані та її матері Горбунова-Рубан порадила самоізолюватися, пити гарячий чай, а в разі появи ознак ГРВІ або грипу звернутися до сімейного лікаря.

Літній жінці чиновниця також порекомендувала пити ехінацею для зміцнення імунітету.

Раніше ми писали, що Всесвітня організація охорони здоров'я не виключає, що діти можуть переносити коронавірус у важкій формі. Таку заяву зробила глава підрозділу екстрених захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове під час прес-конференції в Женеві.

За словами Керкхове, прийнято вважати, що діти переносять COVID-19 в легкій формі, але є вже кілька випадків, коли захворювання у дітей призводило до ускладнень і навіть смерті. Вона підкреслила, що кількість дітей, які заразилися коронавірусом, у всьому світі менша, ніж кількість дорослих. У більшості з них хвороба протікає в легкій формі.

Нагадаємо, у Харкові чоловік божевільним способом обійшов "ліміт 10-ти" у транспорті.

Як повідомляла Politeka, Харків отримає тести для виявлення коронавіруса.

Також Politeka писала, що харківський лікар сколихнув мережу розповіддю про готовність до коронавірусу.