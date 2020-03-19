Один з харківських водіїв зняв відео про те, як виходить виконувати розпорядження влади перевозити не більше 10 пасажирів в салоні за раз у зв'язку з карантином через коронавірус

Відповідний запис опублікували в групі «Харків 1654» у соціальній мережі Фейсбук.

На відео хлопець у респіраторі, окулярах і гумових рукавичках рахує пасажирів у салоні, попутно нагадуючи, що на період карантину більше 10 осіб перевозити заборонено. Він просить вийти «зайвих», на що відразу чує у відповідь обурення.

Водители маршруток стали соблюдать правила карантина и не разрешают более 10 пассажирам находиться в салоне Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 18. März 2020

Хлопець не розгубився і запропонував пасажирам набрати «102» та повідомити правоохоронців, що він відмовляється їх везти. Незабаром кілька людей виходять, а одна пенсіонерка закликає їхати, незважаючи на заборони.

«Водій не має права виганяти», – заявляє вона. На запитання водія «Що робити?» відповідає: «Їхати!».

«Ну, все...скоро і маршрутки не будуть їздити....економічно не вигідно», «Та що респект, у підсумку ж поїхали. І якщо цю карусель оштрафують, то саме водія», «От же менталітет у наших людей, він їй каже не можна, а вона їдь, хоч трісни», «Взагалі-то повинен бути закон, не возити пенсіонерів!! нехай врешті-решт зрозуміють, що їм краще вдома сидіти!!!», «Шановні пенсіонери! Зараз всім не легко, особливо тим, хто наповнює, працюючи, бюджет міста! А значить, і ваші пенсії! Сидіть вдома!! Дайте працюючим дістатися!» – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що зупинка роботи метро в Харкові до 3 квітня паралізувала місто. Вранці люди не могли дістатися на роботу і штурмували громадський транспорт, набиваючись в салони трамваїв і тролейбусів ущерть.

Нагадаємо, Харків отримає тести для виявлення коронавіруса.

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