Радянські символи ще збереглися в будівлі міськради

Український інститут національної пам'яті направив до мерії Харкова лист з рекомендацією прибрати з будівлі радянські символи

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє громадська організація «Світанок», передає Politeka.

Йдеться про орден Леніна, орден Жовтневої революції на фасаді будівлі, а також про серпи й молоти всередині сесійної будівлі міської ради.

В УІНП уточнили, що вони не наділені повноваженнями адміністративного впливу на органи місцевого самоврядування, юридичні особи та організації, однак можуть реагувати на питання, які піднімаються небайдужими громадянами, надсилаючи відповідні запити.

Як на подібну ініціативу відреагує мер Харкова Геннадій Кернес, залишається тільки здогадуватися. Ще не забулося, як за те, щоб повернути в місто проспект Жукова, градоначальник бився до останнього.

Раніше ми писали, що колишній народний депутат Михайло Добкін показав барельєф ордена «Перемога», знятого з Монументу слави у Львові, який він викупив на пункті прийому металобрухту. Орден важить понад 700 кілограмів. Він був знайдений на одній зі львівських фірм та придбаний за півмільйона гривень.

Ми також розповідали, що УІНП направив лист КП «Харківський метрополітен» з вимогою декомунізувати 16 об'єктів, що мають символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Нагадаємо, Кернес плюнув в обличчя патріотам: у Харкові увічнили скандального генерала.

Як повідомляла Politeka, активісти помстилися Кернесу за любов до генерала КДБ.

Також Politeka писала, що Кернес відзначився новою скандальною заявою: «не війна, а протистояння».

https://www.youtube.com/watch?v=R9sqz4fa0lU