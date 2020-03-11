Потрібно бути гранично уважними, щоб не влетіти на гроші

Відомий харківський адвокат Євген Мельниченко показав, з чим можуть зіткнутися городяни, які зважилися на покупку автомобіля зі США

«Американці» заполонили дороги українських міст, оскільки заокеанські авто, що побували в ДТП, можна купити значно дешевше, ніж в Україні, і навіть разом з ремонтом машина обійдеться новому власнику за ціною, що набагато доступніша, ніж така ж вдома.

Однак покупка авто зі США – це лотерея. Серед сотень фірм, які купують ТЗ на аукціонах, привозять їх в Україну і продають після ремонтних робіт (за бажанням клієнта), трапляються і непорядні товариші, які норовлять «взути» довірливого клієнта. Які небезпеки чекають на потенційних покупців авто із США, розповів на своєму YouTube-каналі адвокат Євген Мельниченко.

Так, за його словами, шахраї придумали цілу низку прийомів, як заробити на людині, котра вирішила придбати американське авто. Наприклад, дуже часто вони радять нібито перевірену СТО для ремонту машини, що побувала в ДТП. Коли клієнт приходить туди, йому рахують вартість ремонту за ціною заміни нових деталей. У ході робіт вони просто рихтують старі запчастини, а потім намагаються переконати покупця, що всі деталі нові, а при цьому, зазначає Мельниченко, примудряються «закрутити всі пластикові деталі на звичайні українські саморізи».

В якості прикладу він показав автомобіль FIAT, з яким з американцями проблем не було, а от в Україні вони якраз і почалися.

Так, клієнт оплатив хімчистку салону, проте отримав брудні плями і розводи на сидінні.

Виникли питання і по відрихтованих дверях багажника, за які взяли гроші, як за нові. Не менш «вражає» і те, що блок кріплення ременя безпеки бовтався абсолютно незакріплений. Адвокату продавці пояснили, що «не підійшли болти», за які вони взяли 500 гривень за один.

В результаті переобладнання «американця» під українські реалії обійшлося покупцеві дорожче, ніж автомобіль купили на аукціоні в США.

Що ще примітного в ремонті американського авто по-українськи, дивіться далі.

Раніше ми писали, що в Харкові автомобільні злодії взялися за свої брудні справи з новою силою і вже одними акумуляторами й магнітолами задовольнятися не бажають. Тепер вони кинулися розбирати машини жителів міста, знімаючи з них деталі для того, щоб потім використовувати їх для ремонту американських машин.

Нагадаємо, відомий адвокат кинув виклик іноземцю-мажору, котрий збив харків'янку.

Як повідомляла Politeka, користувачів мережі вразив цинічний злодій на харківській автомийці.

Також Politeka писала, що власників дорогих авто змусили нервувати.