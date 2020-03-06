Паніка через коронавірус, яка все більше охоплює українців, накрутила ціни на медичні маски і зробила їх дефіцитним товаром

Харків'яни скаржаться в соціальних мережах, що в аптеках істотно подорожчали медичні маски, які, на думку багатьох, є хоч якимось захистом від коронавіруса, передає «Вечірній Харків».

Якщо раніше ціна маски не перевищувала двох гривень, то зараз їх продають за ціною 10-15 гривень, говориться в матеріалі.

Так, житель Харкова Денис Фатьянов повідомив у Фейсбуці, що йому довелося неабияк попітніти, перш ніж він знайшов медичні маски. Оббігавши 10 аптек, бажане виявив лише в одній з них. Але ще більший шок він відчув, коли дізнався, що маска коштує 15 гривень.

Про те, що подорожчали медичні маски, повідомляють і косметологи. Упаковки масок, які вони купували по 50-150 гривень за 50 штук, тепер продаються за 550 - 1250 гривень.

За словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, насправді медичні маски не рятують від коронавіруса, а лише дають помилкове відчуття безпеки. Їх слід носити тільки людям з ГРВІ.

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