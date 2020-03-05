На реконструкцію туалета в харківському зоопарку планують витратити понад шість мільйонів гривень, що більш ніж у 12 разів більше від початкових розрахунків

Про це повідомляє «Вечірній Харків» з посиланням на відповідний тендер з сайту держзакупівель.

Відповідно до тендера, КО «Харківський зоопарк» має намір витратити 6 284 629 на реконструкцію громадського туалету з благоустроєм прилеглої території в зоні «Контактний зоопарк». Спочатку на цей проект планували виділити півмільйона гривень.

На останній сесії 2019 року, яка відбулася 18 грудня, депутати мерії Харкова підтримали виділення 500 мільйонів на реконструкцію зоопарку. Цей об'єкт обіцяє стати одним з найдорожчих у місті.

Починаючи з 2016 року на роботи в зоопарку пішло понад 500 мільйонів гривень. Загальна ж вартість проекту обійдеться Харкову в суму з дев'ятьма нулями. Цифри називають від мільярда до двох мільярдів гривень.

Раніше ми писали про те, що зона «Планета мавп» б'є рекорди за кошторисом. За інформацією «Харківського антикорупційного центру», зоопарк протягом листопада-грудня 2019 року уклав два договори загальною вартістю 175,5 млн. грн з ВАТ «Трест Житлобуд-1» про продовження будівництва зони для приматів.

Реконструкція зони «Королівство слонів», якою теж займається ця компанія, ось-ось досягне 126,5 млн. грн., а її будівництво планують закінчити в кінці року.

Нагадаємо, десятки мільйонів з кишень харків'ян підуть на райське життя мавп.

Як повідомляла Politeka, стало відомо, що ховають від харків'ян за відкриттям скандального фонтану з мавпами.

Також Politeka писала, що жителів прирекли на комунальний апокаліпсис, мавпам пощастить більше.