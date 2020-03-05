Чоловік у стані наркотичного сп'яніння пробрався в один з дитячих садків Харкова і влаштував там переполох

Про інцидент розповіли у групі «ХС Харків» у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.

За словами автора повідомлення, який побажав залишитися анонімним, про цю подію батьки вихованців садочка не знайшли ніде інформації, тому вирішили надати йому розголосу через соцмережі. Імен не називають, щоб не накликати на дітей негатив з боку керівництва дошкільного закладу.

Кричуща ситуація мала місце в дитсадку по вулиці Краснодарській, 175а 2 березня. На територію закладу проник чоловік у стані наркотичного сп'яніння і забарикадувався в роздягальні садочка на другому поверсі. Потім він сів на підвіконня і погрожував стрибнути вниз.

Що ж стосується вихованців, то в цей час вони перебували за стінкою в ігровій кімнаті.

«Вихователі закрили дітей групі, й адміністрація викликала поліцію і швидку допомогу. Чоловіка відвезли на цивільній машині ВАЗ 2109», – пише автор.

Наступного дня в садочку ввели нові правила про графік прийому і видачі дітей.

«Батьки стурбовані тим, що інформація про цей інцидент замовчується, оскільки у вільному доступі, новинах, пабліках та інших джерелах новин її немає. Також у відкритій поліцейській базі виклик не зафіксовано», – йдеться у повідомленні.

Батьки сподіваються, що після цього інциденту адміністрація садочка відреагує на їхні прохання обгородити високим і добротним парканом територію дошкільного закладу.

У коментарях користувачі не впевнені, що подібне прохання батьків буде задоволена.

«обгородити високим і добротним парканом територію садка, приклад реалізації подібного за держ. рахунок ви бачили? Ласкаво просимо у реальність...», «У батьків є, скинуться на потреби садочка і по допустимим стандартам можуть поставити», «Ви реально думаєте, що біля дитячого садка є гроші на великий паркан?!», – вони пишуть під публікацією.

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