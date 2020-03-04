Проблема пішоходів-порушників у Харкові знову стала предметом активного обговорення після випадку з молодою матір'ю

У групі «Харків City» опублікували відео, зняте на проспекті Науки біля ботанічного саду, на якому жінка з коляскою переходить вулицю із жвавим автомобільним рухом, передає Politeka.

На протилежній стороні її вже чекає поліцейський, який, судячи із запису камери відеоспостереження, робить їй зауваження, однак та реагує на нього зі щирим обуренням, а потім йде далі у своїх справах.

Під записом користувачі залишили величезну кількість коментарів, в яких не приховували свого обурення з приводу того, як жінка піддає небезпеці життя власної дитини. Місцеві жителі розповідають про те, що неподалік від місця зйомки є підземний пішохідний перехід з пандусом для колясок, однак люди обирають більш легкі, але і більш небезпечні шляхи.

Переход в неположенном месте с коляской. Это Харьков, Детка! #ЯжеМать по-харьковски! ХХ: «Естественный отбор на Бот. Саду. Постоянно на этом месте мамочки и папочки с колясками перебегают дорогу через проспект Науки. Полицейский сделала замечание, но был послан.» Что Вы скажите, пора ли начинать штрафовать таких пешеходов? Может полиции пора не только за водителями смотреть? Gepostet von Харьков City am Montag, 2. März 2020

«Насправді, тут завжди всі перебігають дорогу, на жаль ☹️ І якщо ти не живеш в цьому районі, то об'єктивно не готовий до тих, хто вибігає на дорогу. Тому є сенс розглянути встановлення світлофора», «чула від однієї матусі особисто, що їй там з коляскою незручно спускатися через підземний пішохідний перехід», «Переходити дорогу в недозволеному місці вибір пішохода і відповідальність за наслідки повністю на ньому, тому за ЗУ водій, який збив пішохода у даній ситуації, не винен, а дурнів має стати менше, тому нехай бігають», «Живу тут, є абсолютно безпечний перехід через метро, з пандусом для колясок, незручно звичайно спускатися і підніматися по них, але зате дитина в безпеці, а для батьків зарядка, вгору по Науки, 250 м. є пішохідний перехід», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що на Харківщині безслідно зникла молода жінка, мати двох дітей. Вона пішла з дому 1 березня і відтоді на зв'язок не виходила. Інформацію про зникнення доньки повідомила її мати Катерина Грудницька.

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