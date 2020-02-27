Протест переріс у щось більше

У Харкові розпочався демонтаж конструкцій на ринку "Барабашово"

Кілька хвилин тому стало відомо, що під час знесення стався конфлікт, який переріс у зіткнення і підпали, пише Рoliteka.net.

Відомо, що на частині ринку планується побудувати дорогу. Місцеві підприємці, які беруть участь в акції, ризикують втратити бізнес, тому влаштували протест. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За даними соцмереж, через зіткнення є постраждалі. На місці застосовуються димові шашки і сльозогінний газ. Через це з'явилися великі клуби диму.

Крім того, на ринку чути постріли і вибухи.

У центрі Харкова утворилися довжелезні затори.

Нагадаємо, у протестах беруть участь кілька сотень людей.

У ході зіткнень, що почалися між комунальниками та підприємцями, у Харкові невідомі підпалили вхідну арку на "Барабашово".

Зазначимо, у прес-службі мерії повідомили, що рекламна конструкція з написом «Барабашово» встановлена незаконно.

За станом на 13:00 було відомо про трьох постраждалих.

Також було відомо, що на території ТЦ ходили покупці з дітьми, які могли б постраждати від газу і сутичок.

Раніше ми писали, що 26 лютого на ринок Барабашово прибула спеціалізована техніка для будівництва дороги.

Також на ринок приїхало кілька нарядів поліції. А з ними прибули також активісти та місцеві журналісти. Через що утворилася пробка.

Керівник прес-служби ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев прокоментував те, що трапилося. За його словами, робітники перекрили дорогу і почали розбирати трамвайні колії.

Підприємці ринку спочатку вимагали у комунальників документи, але ті нічого не показали. Тоді на місце викликали поліцію і роботи призупинили.

Раніше ми писали, що 26 лютого також повідомили про мінування вищого навчального закладу по вулиці Кирпичова.

На місце виїхала поліція і фахівці вибухотехнічного управління. Пізніше стало відомо, що мінування було хибним.

Нагадаємо, що озброєні люди влаштували масову бійку в Харкові: відео побоїща в мережу злили

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